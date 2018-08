Sociedad

Ébola

Teresa Romero: 'No guardo rencor ni reproches'

Redacción

05/11/2014

La auxiliar de enfermera ha declarado que 'pese a la nefasta dirección política, nuestra sanidad es capaz de obrar milagros. Yo soy uno de ellos'.

La auxiliar de enfermería Teresa Romero ha señalado este miércoles que no sabe lo que falló para que se contagiara con el virus del ébola, que ni siquiera sabe si realmente hubo fallos pero que, no obstante, no guarda "rencor".

"No sé lo que falló, ni siquiera sé si fallo algo... sólo sé que no guardo rencor ni reproches", ha señalado Teresa Romero en una breve comparecencia ante los medios de comunicación.

Además, ha definido la sanidad pública española como "la mejor sanidad del mundo" que cuenta con un personal "abnegado": "Pese a la nefasta dirección política, nuestra sanidad es capaz de obrar milagros. Yo soy uno de ellos".

De esta forma se ha pronunciado Romero en su primera comparecencia pública tras vencer el ébola en el hospital Carlos III de Madrid, donde ha leído una declaración emocionada e interrumpida en ocasiones por los aplausos de los profesionales sanitarios que la han atendido durante los 30 días que ha permanecido ingresada.

"Cuando me veía morir me aferraba a mis recuerdos, a mi familia, a mi marido, al que adoro; yo me encontraba aislada. No tenía más contacto del exterior que el que tenía con Javier, a través teléfono, y del cariño de los profesionales", de los que Romero ha elogiado su paciencia y amor por ella y por la profesión.

La auxiliar de enfermería Teresa Romero ha ha dicho que aún se siente débil, tras superar el ébola, por lo que ha pedido "tranquilidad" y que a partir de ahora se respete su intimidad para continuar con su recuperación.

Por otra parte, ha señalado que espera que su contagio sirva para "algo", para "investigar la enfermedad". "Si mi sangre sirve para curar a otras personas aquí estoy", ha añadido.

Mención a Excalibur

Al final de la comparecencia de Teresa Romero, y ha declarado que ella no puede hablar de su perro Excalibur porque "se emociona demasiado".

En nombre de su mujer, Limón ha dicho que tiene "un recuerdo inolvidable" de su perro Excalibur, al que consideraban como el hijo que nunca tuvieron, algo que los que tienen mascotas entenderán. Ha agradecido a la familia amante de los animales que ha apoyado con la causa de Excalibur, una ayuda que fue "estéril".

"Excalibur fue ejecutado sin darnos si siquiera la oportunidad de alegar", ha subrayado Limón, quien ha lamentado que se haya perdido la oportunidad científica de ver el desarrollo de la enfermedad en los animales y verificar si éstos son capaces o no de transmitirla.

El equipo médico temió por su vida

Por su parte, el equipo médico que ha atendido a Teresa Romero ha reconocido que temió por su vida en los momentos "más críticos" de su convalecencia, pero ha detallado a su vez que el trabajo y la profesionalidad "han sido máximas" para sacar a la paciente adelante hasta su recuperación.

Así lo ha detallado en rueda de prensa los doctores de la Unidad de Medicina Tropical que han atendido a Teresa Romero: Fernando de la Calle, Marta Mora, Mar Lago, Marta Arsuaga y la enfermera Esther Bellón; acompañados por el jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de la Paz-Carlos III, José Ramón Arribas; el director gerente del centro, Rafael Pérez-Santamarina; la subdirectora médica, Yolanda Fuentes, con motivo del alta hospitalaria que recibirá la paciente.

Arsuaga ha remarcado que a día de hoy es complicado determinar qué tratamiento ha funcionado en el caso de Teresa Romero y ha apuntado que su sistema inmunológico seguramente ha tenido "mucha parte" en su recuperación. "Decir lo que ha curado a Teresa no podemos decirlo", ha añadido luego.