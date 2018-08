Sociedad

Huelga en Osakidetza

Osakidetza cifra en un 6,7% el seguimiento de la huelga

Redacción

20/11/2014

Los sindicatos han calificado de 'abusivos' los servicios mínimos, ya que solamente el 20 % de la plantilla de Osakidetza en Gipuzkoa podía secundar la huelga.

Osakidetza ha cifrado hoy en un 6,7% el seguimiento del paro convocado por los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME-FFHH, CCOO, UGT y ESK en Gipuzkoa.

El director general de Osakidetza, Jon Etxeberria y el director de Recursos Humanos, José María Armentia, han facilitado hoy en rueda de prensa los datos sobre el seguimiento de la huelga convocada en Gipuzkoa. Del total de 5.453 trabajadores de Osakidetza en Gipuzkoa, solo 353 han secundado el paro, que por categorías profesionales ha afectado al 3,7 % de los médicos, el 7,4 % de los enfermeros y el 9,7 % del resto del personal.

Armentia ha recalcado que el Gobierno Vasco "no deja de tender la mano" para lograr un acuerdo y ha asegurado que "hay margen" para ello en la reunión que mantendrán el próximo lunes los responsables de Osakidetza con la representación sindical.

En este sentido, ha señalado que las plazas que se ofertarán en la próxima OPE son las 474 de promoción interna y otras tantas para turno libre y ha señalado que en el encuentro del próximo lunes plantearán "que, en la medida que se desarrolle el marco normativo" estatal, el Gobierno Vasco "demostrará su voluntad de ampliar" esos números.

Valoración de los sindicatos

Simultáneamente a la valoración de los responsables de Osakidetza cerca de dos centenares de trabajadores de Osakidetza han participado hoy en una manifestación en Donostia-San Sebastián, convocada por todos los sindicatos del sector, en demanda de la recuperación del empleo en la sanidad pública vasca.

Los sindicalistas, que han recorrido las calles céntricas de la ciudad tras una pancarta en la que se leía en euskera "A favor de una Osakidetza de calidad. Creación de empleo. No más robos", no han ofrecido cifras de seguimiento del paro, ya que, "con los servicios mínimos establecidos entrar en guerras de cifras no nos lleva a ningún sitio", según ha manifestado Iñigo Garduña, de CCOO. Por su parte, una representante del Satse, Pilar Mendia, ha calificado de "abusivos" los servicios mínimos, ya que solamente el 20 % de la plantilla de Osakidetza en Gipuzkoa podía secundar la huelga.

En un comunicado conjunto, los sindicatos convocantes han expresado su "compromiso" con el calendario de movilizaciones acordado y han criticado el "retraso" en la convocatoria de la Mesa Sectorial, prevista para el 24 de noviembre.