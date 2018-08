Sociedad

Planta TMB de Zubieta

Errazkin acusa al Gobierno Vasco de 'castigar' a Gipuzkoa

Redacción

20/11/2014

El diputado foral de Medio Ambiente ha confirmado que la planta TMB de Zubieta se retrasará un año después de que el Ejecutivo vasco negase la prórroga de la autorización medioambiental.

Noticias (1) La planta de Zubieta se retrasará al pedir el Gobierno otra licencia

La construcción de la planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de Zubieta se retrasará un año tras la decisión del Gobierno Vasco de negar la prórroga de la autorización medioambiental de esta infraestructura, lo que provocará también retrasos en el conjunto de la planificación de la gestión de residuos de Gipuzkoa, según ha confirmado el diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Iñaki Errazkin.

En una rueda de prensa en Donostian-San Sebastián, en la que ha comparecido junto a la presidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, y los alcaldes de Beasain, Zarautz y Azpeitia, Koldo Agirre, Juan Luis Illarramendi, Eneko Etxeberria, respectivamente, Errazkin ha denunciado que el Gobierno Vasco está "castigando a Gipuzkoa por su apuesta por el reciclaje".

A su juicio, la decisión del Ejecutivo autonómico "no tiene ninguna base". "No entendemos cómo antes había permiso para construir una TMB y una incineradora en Zubieta y ahora esa autorización no vale para hacer una TMB. Más incomprensible es aún si tenemos en cuenta que el impacto medioambiental de esta planta es menor que el de las anteriores infraestructuras y que, en estos casos, la ley no obliga a realizar una nueva tramitación del permiso", ha señalado.

De este modo, ha considerado que es "ilógico" que se retrase y ha criticado que se "ponga obstáculos" para "recuperar la vía de la incineración". "El PNV utiliza de manera partidista el Gobierno Vasco para obstaculizar la gestión de los residuos de Gipuzkoa, lo que es totalmente inaceptable", ha censurado el diputado foral.