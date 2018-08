Sociedad

'Los hombres debemos empatizar para combatir la violencia de género'

Eider Garaikoetxea | eitb.eus

24/11/2014

El cofundador de la asociación On:giz, Mikel Otxotorena, trabaja en la implicación de los hombres en el camino hacia la igualdad. Analiza las claves para prevenir la violencia machista.

Mikel Otxotorena, sociólogo y cofundador de la asociación para la igualdad entre mujeres y hombres On:giz vive los días previos al 25 de noviembre en un continuo ir y venir, de una reunión a un acto. Sin embargo, accede gustosamente a conversar con eitb.eus del papel de los hombres en la lucha por la igualdad y por la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Preguntado por las claves para la prevención de dicha violencia, Otxotorena subraya que no existen "fórmulas mágicas" y que el problema debe atacarse desde diversos flancos. No obstante, no duda en cita dos términos clave: "conciencia y empatía". Según el sociólogo guipuzcoano, los hombres deben centrarse sobre todo en esta última ya que, "si no somos capaces de hacer ese ejercicio, de ponernos en el lugar del otro, en este caso en el de las mujeres, será difícil acercarnos al problema y empezar a combatirlo. Es más, la toma de conciencia y la empatía nos llevan directamente a la acción", subraya.

Otxotorena afirma, en este sentido, que en la mayoría de los casos, los hombres reaccionan "posicionándose en un segundo plano o como meros espectadores" ante el tema de la igualdad y de la violencia: "Es como si pensásemos que es problema solo de las mujeres y que son estas las que deben solucionarlo. Nos comportamos como si la cuestión no fuera con nosotros y, claro, eso hay que cambiarlo", asegura.

Así, aboga por "la participación y toma de conciencia de los hombres", siempre y cuando se pretenda avanzar en la igualdad entre sexos.

Otxotorena, se muestra en este sentido, optimista. Según el confundador de On:giz, "la sociedad, en general, está avanzando, y el cambio por parte de los hombres sí se está produciendo". El sociólogo apunta que pueden ser cambios "pequeños", pero cambios al fin y al cabo. "Existe mayor implicación en contra de la violencia ejercida contra las mujeres, aunque seguimos hablando de minorías. Todavía son pocos los hombres que se posicionan públicamente contra la violencia de género", subraya. En este punto, cita las llamadas "ruedas de hombres" organizadas en octubre por la asociación estatal AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género) o las diversas iniciativas promovidas por varias asociaciones de hombres de Euskal Herria con motivo del 25N.

¿Son los jóvenes de hoy más machistas?

Son muchos los que insisten en que se han producido retrocesos en la actitud de los jóvenes, hay quien asegura que las nuevas generaciones son más machistas si cabe. El miembro de la asociación On:giz no comparte este análisis: "Yo no lo veo así; tenemos que tener en cuenta que la desigualdad y la violencia machista se asientan en valores que está muy arraigados en la sociedad. Es muy difícil cambiar esa estructura, se necesitan varias generaciones y lleva su proceso", aclara.

Otxotorena insiste en que los cambios residen en las herramientas que utiliza el sistema machista para pervivir y pone un ejemplo. "Siempre ha existido el control entre la pareja; existía en época de mis padres, en la mía y en la de las nuevas generaciones. Ahora el control se realiza a través del móvil; antes no había esta opción. ¿Diríamos que hemos retrocedido porque el control vía móvil es férreo? No, yo creo que no", asegura. "En mi humilde opinión, no hemos retrocedido, hemos avanzado, aunque sea un poco", concluye.