Detenidos tres sacerdotes y un seglar por abusos sexuales

Redaccción

24/11/2014

Según ha informado el ministro de Interior, los arrestos están relacionados con los casos de pederastia denunciados en Granada.

La Policía ha detenido a tres sacerdotes y un seglar en el marco de la investigación sobre supuestos abusos sexuales cometidos en Granada contra al menos un menor. El seglar, según han indicado fuentes de la investigación, es un profesor de religión muy cercano a los tres sacerdotes arrestados. Las detenciones se han llevado a cabo en la provincia de Granada, aunque las fuentes no han precisado los lugares exactos.

Los cuatro detenidos han sido trasladados en la tarde de este lunes desde la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental para la práctica de registros en viviendas, según han informado fuentes del caso.

Los cuatro detenidos han salido de la Jefatura Superior sobre las 16:30 horas de la tarde en diferentes coches, dado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha decretado la incomunicación entre ellos.

Está previsto que, una vez finalicen los registros, los detenidos sean trasladados de nuevo a la Jefatura Superior, dado que aún no han prestado declaración ante la Policía.

De momento, las fuentes no han precisado quiénes son las personas con orden de detención ni dónde se ha producido los arrestos de los presuntos implicados en este caso, que investiga el Juzgado de Instrucción 4 de Granada y sobre el que está decretado el secreto de sumario.

La causa tiene su origen en la denuncia que un joven de 24 años interpuso en octubre por supuestos abusos sexuales ante la Fiscalía, después de recibir en agosto una llamada telefónica del papa Francisco, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia tras leer el escrito en el que le relató los hechos, ocurridos cuando era menor.

"Diligencias secretas"

Según ha informado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ante los medios de comunicación, "hace tiempo ya que están abiertas unas diligencias declaradas secretas. Esta mañana se ha procedido por parte de la Policial a la detención y puesta a disposición judicial de cuatro personas, cuatro sacerdotes implicados en ese asunto".

Fernández Díaz ha evitado dar más detalles sobre la investigación o el número de denuncias presentadas en este caso por ese carácter secreto de las diligencias abiertas, aunque ha especificado que su departamento tenía conocimiento del caso desde "hace tiempo" y "no solo por los medios de comunicación". "No puedo entrar en la concreción", ha señalado.

En cuanto al impacto de un caso así para la Iglesia, el ministro se ha remitido a la opinión sobre este asunto expresada por la Conferencia Episcopal Española y ha defendido que "la máxima jerarquía de la iglesia, el Papa, ha sido quien precisamente ha sido más beligerante para que este caso saliera a la luz".

"Creo que nadie puede poner en cuestión que Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco están siendo absolutamente beligerantes para erradicar del seno de la Iglesia este tipo de comportamientos que a todos nos conmueven y a todos nos producen un daño muy grande", ha señalado.

No obstante, ha recordado que "no se producen estas conductas por desgracia solo en el seno de la Iglesia". "Hay que reconocer que la Iglesia está poniendo de su parte todo lo posible para erradicarlas de su seno y ojalá consigamos que se erradiquen no solo del seno de la Iglesia, sino de toda la sociedad", ha añadido.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado en un comunicado de que los detenidos pasarán a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas, una vez que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado finalicen sus investigaciones.