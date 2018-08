Sociedad

Polémica

El Guiness no reconoce como récord la tortilla de 5 metros de Gasteiz

Redacción

02/12/2014

El Ayuntamiento anuncia que no pagará 50.000 euros que debe a la capital gastronómica de España si el Libro Guiness no reconoce la tortilla cocinada en agosto por Senén González

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no pagará 50.000 euros a la Capital Gastronómica de España si el Libro Guinness de los Récords no reconoce la tortilla de patata que se cocinó en agosto en la capital alavesa como la más grande del mundo.



El pasado 2 de agosto la Plaza de la Virgen Blanca fue el escenario donde el chef alavés Senén González coordinó el cocinado de la tortilla, una actividad que organizó la asociación Capital Española de la Gastronomía, título que este año luce Gasteiz.



El proceso de cocinado no se desarrolló íntegramente ese día, sino que desde la víspera se prepararon pequeñas porciones que después se unieron en una sartén de grandes dimensiones para conformar una tortilla de cinco metros de diámetro.



Esto ha sido precisamente lo que le ha impedido ser reconocida como la tortilla más grande del mundo, ya que el Libro Guinness de los Récords no acepta la forma en la que se cocinó, "en porciones precocinadas tipo puzzle".

La ciudad se volcó, en agosto, en la tortilla del chef alavés. EFE.



El alcalde, Javier Maroto, mantuvo ayer una reunión con los responsables de Capital Española de la Gastronomía. En la cita se acordó que Vitoria no pague los 50.000 euros que aún le restan de abonar del canon por ostentar este título en 2014 mientras no se resuelva el recurso presentado ante el Libro Guinness.



Fuentes municipales han explicado que si finalmente se reconoce el récord, el consistorio abonará esos 50.000 euros, pero que no lo hará si el Libro Guinness no acepta las alegaciones presentadas por Capital Española de la Gastronomía.



Este acuerdo no afecta a los 45.000 euros ya pagados a Senén González porque, según han explicado las mismas fuentes, el cocinero vitoriano fue contratado para hacer "un intento de récord" que además le supuso una serie de gastos.



Tras conocerse ayer que la tortilla no sería reconocida como récord, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Gasteiz (PNV, PSE y Bildu) denunciaron el "ridículo" que ha hecho Vitoria en este asunto y pidieron explicaciones al equipo de Gobierno municipal.

erno municipal.