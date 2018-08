Sociedad

Reconocimiento a Iñaki Azkuna

El centro Alhóndiga Bilbao pasará a llamarse Iñaki Azkuna

Redacción

10/12/2014

El alcalde Ibon Areso ha explicado que se ha decidido rebautizar la Alhóndiga porque la obra 'más entrañable e importante' que está 'vinculada directamente a la gestión política de Azkuna'.

El alcalde de Bilbao, Ibon Areso, ha anunciado hoy que el centro cultural y de ocio de la Alhóndiga llevará el nombre de Iñaki Azkuna, en reconocimiento al regidor fallecido el pasado mes de marzo.

Areso ha comunicado esta decisión al término del pleno, de carácter ordinario, que ha celebrado hoy el Ayuntamiento de la capital vizcaína.

El alcalde ha explicado que se ha decidido por rebautizar el centro de la Alhóndiga con el nombre de su antecesor al ser ésta la obra "más entrañable e importante" que está "vinculada directamente a la gestión política de Azkuna".

El centro de ocio y cultura Alhóndiga Bilbao, levantado en el edificio del viejo almacén de vinos de la capital vizcaína, fue diseñado por el francés Philippe Starck e inaugurado por Azkuna el 18 de mayo de 2010, después de nueve años de obras y una inversión de 71 millones de euros.

El pasado día 4, el PSE-EE ya planteó que el centro Alhóndiga Bilbao se denominara Iñaki Azkuna, aunque el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Alfonso Gil, ha asegurado hoy que no lo habría propuesto si hubiera sabido que esa era la iniciativa concreta que iba a revelar Areso.

El alcalde ha explicado que, nada más fallecer Azkuna, el pasado 20 de marzo, hubo un "clamor popular" para que se le dedicase una calle y se habló de dar su nombre a la Plaza Circular.

Areso ha recordado que Azkuna no era nada amigo de cambiar nombres de calles y que pocas semanas después del fallecimiento del anterior alcalde propuso a algunos de sus allegados, "para no hacer algo que no fuese aceptado en su círculo íntimo", que el edificio de la Alhóndiga fuese el elegido para el homenaje.

Más tarde comunicó el asunto a la directora de Alhóndiga Bilbao, Lourdes Fernández, para que no se hiciese papelería o cartelería del centro que supusiera un "gasto inútil", y después informó a los grupos municipales de que próximamente daría a conocer su decisión en reconocimiento de Azkuna, que no les concretó.

"Luego vino la rueda de prensa del Partido Socialista. No sé si creo en casualidades", ha agregado Areso.