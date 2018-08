Sociedad

Protesta

Convocan movilizaciones en la Ertzaintza para el próximo martes

Redacción

12/12/2014

Los sindicatos denuncian las "imposiciones laborales" por parte del departamento. El Gobierno Vasco ha criticado a los sindicatos "por sufalta de voluntad negociadora".

Los sindicatos con representación en la Ertzaintza han convocado para el próximo martes en Vitoria-Gasteiz una primera movilización para protestar por la "imposición" por parte del departamento de Seguridad de un sistema de trabajo encaminado "solo" a economizar y a reducir salarios, a coste de un peor servicio.

Representantes de dichas centrales -ErNE, Esan, ELA, Sipe y Euspel- han comparecido en rueda de prensa para informar de la "grave situación" que atraviesa la Policía Vasca tras la "imposición sin negociación ni acuerdo" del Plan Horizonte 2016 por parte de Seguridad.

Dicho Plan incluye, según han afirmado, movilidad geográfica y funcional y cierre de comisarías, a lo que hay que sumar la implantación de nuevos calendarios de trabajo y la "nula" voluntad del departamento de negociar un nuevo acuerdo que suponga la recuperación de los derechos recortados desde 2010.

Además de la movilización de Vitoria-Gasteiz, que consistirá en una concentración ante Lehendakaritza, los sindicatos también han acordado no participar en mesas de negociación cuyo contenido no incluya como "temas prioritarios" la recuperación de los citados derechos en relación al salario, la antigüedad, los complementos o la jornada.

También se debe poner sobre la mesa la paralización del Plan Horizonte 2016 y su negociación; la negociación de la relación de puestos de trabajo y la recuperación de los derechos eliminados "unilateralmente" por la Administración.

Los sindicatos han acordado, asimismo, no participar en reuniones bilaterales que no tengan "material real de negociación" y que previamente no se haya presentado en la mesa conjunta de negociación y no suscribir acuerdos que no cuenten con el 51 por ciento de representatividad de la Ertzaintza.

Críticas del departamento de Seguridad

El departamento de Seguridad, por su parte, ha criticado, también hoy, a los sindicatos "por su falta de voluntad negociadora", por rechazar reuniones bilaterales y por no acudir a la mesa de negociación conjunta convocada para hoy.

En un comunicado, Seguridad afirma que ha intentado crear un "ambiente negociador favorable", pero las centrales "han preferido sustituir la mesa de negociación por los altavoces mediáticos de una conferencia de prensa".