Sociedad

Dividendo digital

La mitad de los hogares se quedará sin ver canales de TDT

EIDER GARAIKOETXEA | EITB.EUS

15/12/2014

Instaladores, administradores y asociaciones de espetadores denuncian las "prisas" con las que se ha llevado a cabo el apagón digital previsto para el 1 de enero.

"Sencillamente, no va a dar tiempo", ese es el diagnóstico común que antenistas, asociaciones de telespectadores y administradores de fincas hacen sobre el apagón digital previsto para el 1 de enero de 2015. La 'culpa' la tiene un término manido en las comunidades de vecinos estos últimos meses, que sin embargo, pocos saben explicar: el dividendo digital. Sin embargo, los efectos de este proceso son claros: aquellas comunidades que no tengan adaptada la antena dejarán de ver algunos canales, entre ellos, ETB.

Pero? ¿Qué es el dividendo digital?

Desde el apagón analógico en 2010, la televisión se emite mediante una señal digital y a través de una red de repetidores terrestres que se conoce como TDT (Televisión Digital Terrestre). La TDT se difunde mediante ondas, las cuales ocupan un espacio público llamado espectro radioeléctrico. Este espectro o espacio está destinado a varios servicios: televisión, radio, telefonía?.

En el Estado español, la TDT ha ocupado hasta ahora la banda UHF 407-862 MHZ. Sin embargo, la Comisión Europea acordó en 2007 destinar el uso de la banda de 790-862 MHz a los nuevos servicios de la telefonía de cuarta generación, ya que exigen disponer de un conjunto de frecuencias contiguo.

En aplicación de la directiva europea, el Gobierno español decidió dedicar la banda de 800 MHz exclusivamente a estos servicios, pero actualmente en estas frecuencias emiten algunos canales de televisión, lo que implica que esos canales deben moverse a otras frecuencias. El dividendo digital es precisamente eso, el proceso de reorganizar esas frecuencias para que la banda de 800 MHz quede libre. Así, los canales que emitían desde la frecuencia 61 a la 69, es decir, los 9 últimos de la banda, deben liberar ese espacio y dejar de emitirse en esa frecuencia.

De este modo, las comunidades de vecinos deben instalar amplificadores en la antena colectiva del edificio y, posteriormente, resintonizar los canales en los aparatos de televisión. Las viviendas unifamiliares o de menos de tres viviendas solo tienen que sintonizar nuevamente los canales. El dividendo digital no afecta a los hogares que reciben la televisión por cable.

Tres "escasos" meses para el cambio

La decisión del Gobierno de liberar la banda para el 4G se produjo en 2011 y fue entonces cuando se puso la fecha límite del 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, el decreto para realizar todos estos cambios, que recoge ayudas, plazos y formas de proceder, se aprobó en octubre de 2014, tres meses antes de la fecha establecida como tope.

Precisamente, eso es lo que denuncian los instaladores de telecomunicaciones consultados por eitb.eus. Álvaro Ubierna, asesor de la Asociación Empresarial de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones de Bizkaia (AEIETB), critica que a pesar de que se conocía el plazo de 2015 cuatro años antes "los instaladores no han podido realizar los cambios con anterioridad ya que el plan de canales se publicó por el gobierno al final del verano. Además hay que considerar los problemas que genera la falta de materiales de los fabricantes ya que hasta que no se conoció los canales afectados no se pudo producir los nuevos equipos en cantidad suficiente". En Gipuzkoa, hay además, un problema añadido, según explica Dorleta Gorostiaga, miembro de la sección de Telecomunicaciónes de la empresa Setalde, que se encarga de dar asesoramiento técnico a los instaladores en Gipuzkoa: "En nuestro territorio, hay canales que hasta que no se realice el apagón, no emitirán en una frecuencia más baja por lo que el instalador tendrá que ir en dos ocasiones para adecuar la antena".

Estos tres meses están siendo agónicos para antenistas y administradores de fincas, el ritmo de trabajo está siendo frenético, y aún y todo, AEIETB y Setalde calculan que para el 31 de diciembre tan solo el 45-50 % de las antenas colectivas estarán preparadas para el dividendo digital.

A este maratón in extremis el presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Bizkaia, Luis Prado, añade otro problema añadido, las "informaciones contradictorias" que han recibido por parte de los instaladores: "Algunos dicen que determinadas instalaciones podrán funcionar sin más adaptaciones tras el apagón, y otros antenistas dicen que de ninguna manera. La información no es homogénea". Según Prado, las comunidades que adaptaron su antena en 2010 "están en mejores condiciones que las que no lo hicieron" ya que los fabricantes "están priorizando las piezas más modernas, en detrimento de las antiguas".

La Asociación de Telespectadores y Consumidores de medios audiovisuales de Euskadi (Ateleus) se suma a la crítica: "El cambio se anunció en septiembre, lo que significa muy poco plazo para un proceso técnicamente complejo. ¿Cuál ha sido el defecto? Pensar que las personas, en general, son expertas. Estamos ante una cuestión muy técnica, que la gente no entiende por qué y para qué. Y lo que es peor, con un coste para su bolsillo".

El ciudadano, "confuso" y obligado a pagar

Según los datos aportados por los administradores de fincas, el coste medio de la adaptación de la antena es de 500 euros. "Hay adaptaciones que pueden llegar a costar 800 euros, y otras, 300", afirma Luis Prado. El gobierno de Mario Rajoy anunció ayudas para sufragar el proceso de reantenización, que pueden solicitarse online. La subvención prevista varía en función del número de frecuencias que cambien en cada zona geográfica, pero se prevén ayudas máximas de 100 euros en los casos de centralita programable y 550 en las comunidades con amplificadores monocanal.

En términos generales, el coste global del proceso en el Estado asciende a 286 millones de euros y que la mayor parte será asumida por Gobierno. Desde Ateleus se matiza el dato: "El Gobierno nos dice que la mayor parte del coste del dividendo digital lo asumen las arcas públicas, pero carga sobre los espectadores un coste de unos 20 euros por hogar, lo que en el conjunto del Estado puede significar unos 200 millones. Lo cierto es que se carga sobre la gente esta operación".

El presidente del Colegio Territorial de Administradores de fincas de Bizkaia, por su parte, es escéptico en cuanto a la recepción de las subvenciones: "Veremos cuando se cobran o si se llegan a cobrar", añade. De hecho, las peticiones se atenderán en orden de presentación y se darán hasta agotamiento de los fondos.

Los administradores de fincas y las asociaciones de televidentes coinciden en señalar que el ciudadano está siendo el pagano del dividendo digital. Ateleus afirma que "los beneficios son nulos para el espectador, al menos por ahora. No hay ninguna percepción de beneficio. De entrada, tras la resintonización te encuentras con una duplicación de canales, con las frecuencias que desaparecen y las frecuencias que las sustituyen. Al espectador se le obliga a soportar esta duplicación y reordenar posteriormente los canales en su televisor. ¿Para qué? Para seguir con lo mismo que antes. Y todo eso después de llamar al antenista y hacer cola para que llegue el turno para la adaptación de la antena colectiva".

"Da la impresión de que se plantea la resintonización como algo que los espectadores tenemos que agradecer, como si se nos regalara algo. Por el contrario, nos cuesta dinero y no hay aporte de beneficio", concluyen desde la asociación de telespectadores de Euskadi.

¿Qué pasará el 1 de enero?

Si no se pone remedio, el inicio de año comenzará para algunos con la pérdida de varios canales de TDT. El apagón digital supondrá que aquellos que no hayan adaptado su antena colectiva y que no hayan resintonizado sus aparatos (esta acción es obligatoria, independientemente de si se han realizado la reantenificación), dejen de ver algunos canales. El asesor de telecomunicaciones, Álvaro Ubierna, sostiene que "con seguridad afectará a los canales de ETB y, en función de los repetidores que les den servicio, parte de los canales de Televisión Española y parte de las privadas".

Desde Ateleus se pregunta dónde quedan los derechos del televidente, "son puramente teóricos", denuncian. "Nadie ha consultado con las asociaciones de espectadores, porque de lo contrario hubiésemos exigido mayor y mejor información, la gratuidad de la adaptación de las antenas y un plazo más amplio para el cambio", afirma.

Existe, además, la posibilidad de que la coexistencia de las emisiones 4G con las de TDT provoque interferencias, que el propio Gobierno admite aunque precisa que "sucederán en un número muy limitado de casos". Así, podría suceder que no se vea la televisión cuando usemos el 4G del móvil o bien el móvil no tenga acceso a Internet cuando estemos viendo la televisión. Según el Ejecutivo, serán las operadoras de telefonía móvil quienes tengan que asumir el coste de aplicar los filtros para evitar los problemas de cobertura.

Ante esta situación, todos los agentes consultados por eitb.eus convienen en señalar que es necesaria una moratoria en el apagón digital hasta marzo de 2015. El ingeniero y asesor de los antenista de Bizkaia, Alvaro Ubierna, sostiene que con tres meses más "se podría garantizar prácticamente el total de las instalaciones". Dorleta Gorostiaga, de la guipuzcoana Setalde, coincide en el diagnóstico aunque duda si es posible el aplazamiento, "dado que se trata de un plazo establecido a nivel europeo".