5 años de cárcel por agredir a un empleado de un centro de toxicómanos

17/12/2014

El condenado agredió con un cuchillo a un empleado de un centro de rehabilitación de toxicómanos de Vitoria-Gasteiz en el que había sido tratado anteriormente.

La Audiencia de Araba ha condenado a cinco años de cárcel a un joven que acuchilló a un empleado de un centro de rehabilitación de toxicómanos de Vitoria-Gasteiz en el que había sido tratado anteriormente.



Además de la pena de cárcel impuesta, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 5.286 euros por las graves lesiones y secuelas sufridas y no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse con ella durante seis años.



La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia alavesa le impone estas penas como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, aunque le aplica las atenuantes de drogadicción y reparación del daño causado, ya que consignó en el juzgado 2.500 euros para pagar la multa por responsabilidad civil.



La Audiencia considera probado que, el joven, de 29 años y nacido en Carmona (Sevilla), que ya había sido condenado en 2010 a dos años de cárcel por un delito de lesiones, acudió el 10 de abril de 2013 al centro de rehabilitación de toxicómanos Karem de Vitoria.



El acusado se dirigió a la víctima, a la que conocía porque había seguido un tratamiento en este centro, y le pidió un cuchillo. Como el empleado no se lo dio salió a la calle y empezó a molestar a los viandantes, por lo que el empleado avisó a la Policía y el joven se marchó del lugar.



No obstante, regresó más tarde y, sin mediar palabra, le clavó al empleado un cuchillo jamonero de 25 centímetros de hoja en el pecho y posteriormente se lo volvió a clavar en la pierna derecha y le dio puñetazos en la cara hasta que la víctima pudo arrebatarle el arma, momento en que el agresor huyó.



Dos horas y media después fue localizado y detenido por la Ertzaintza en la estación de autobuses de Gasteiz.