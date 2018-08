Sociedad

Francia, en estado de alerta

Los hermanos Kouachi 'advierten de que quieren morir como mártires'

DAVID PÉREZ | EITB.EUS

09/01/2015

Siguen atrincherados en una imprenta del noreste de París. Mientras tanto, otro hombre armado ha tomado rehenes al este de la ciudad.

La Policía francesa tiene tres frentes abiertos tras el atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo. Por una parte, tiene acorralados a los dos supuestos autores de la masacre, los hermanos Kouachi, en una empresa en Dammartin-en-Goële, a 35 kilómetros al noreste de París, donde se han atrincherado y han tomado al menos un rehén, extremo que no ha podido ser confirmado por el portavoz del Ministerio de Interior francés, Pierre-Henry Brandet.

Por otra parte, al menos una persona habría resultado herida en el tiroteo que se ha producido este viernes en una tienda de alimentación 'kosher' en Vincennes, en el este de París, y en la que un hombre armado habría tomado a cinco rehenes, informan las cadenas LCI y France 24.

"El tiroteo ha durado unos 20 segundos y los policías han llegado inmediatamente", ha relatado un testigo a la cadena iTele. Varios medios locales señalan que la descripción del sospechoso corresponde con el perfil del autor del tiroteo en el que el jueves por la mañana murió una policía municipal en el barrio de Montrouge, en el sur de París.

Además, la Prefectura de Policía de París ha pedido la colaboración ciudadana para la localización de dos personas, un hombre y una mujer, en relación con el tiroteo en el que ayer perdió la vida una agente de Policía Municipal en Montrouge, en el sur de París. Se busca a Amedy Coulibaly, un varón de raza negra nacido el 22 de febrero de 1982, y a una mujer de nombre Hayat Boumeddiene, nacida el 26 de junio de 1988.

Situación en Dammartin-en-Goële

Según ha precisado el portavoz del Ministerio de Interior francés, Pierre-Henry Brandet, "no hay muertos, ni heridos y, por el momento, no se ha realizado ningún asalto". Así, el portavoz del Ministerio ha subrayado que la prioridad de las fuerzas de seguridad francesas es "establecer una comunicación con los hombres armados y eso es lo que están intentando los equipos encargados de la negociación" con los yihadistas. "Puede tomarnos mucho tiempo, horas e incluso, días", ha añadido.

Sin embargo, Yves Albarello, diputado del departamento de Seine-et-Marne, ha relatado a la cadena de televisión i-Tele que "los hermanos Kouachi han advertido de que quieren morir como mártires".

Las fuerzas de seguridad han establecido un fuerte cordón policial de varios kilómetros en torno a la zona donde se están produciendo los hechos. La Policía ha pedido a los habitantes de Dammartin-en-Goële que no salgan de sus casas.

Según la televisión RTL, un vehículo ha sido robado a las 08:40 horas en la localidad de Montagny-sainte-Félicité, en la región de Oise, por dos hombres "armados con armas automáticas y cuya descripción física se corresponde con la de los hermanos Kouachi".

La empresa en la que se ha registrado la toma de rehenes es una imprenta, Création Tendance Découverte (CTD). A escasos 100 metros del lugar del secuestro hay una escuela de primaria y se ha ordenado a sus estudiantes que se mantengan confinados en su interior. En el lugar se encuentran agentes de las unidades de intervención rápida de la Policía y la Gendarmería (RAID y GIGN) y cinco helicópteros.

Un hospital situado a 20 kilómetros está en prealerta y ha movilizado a toda su plantilla ante la posibilidad de que se produzcan víctimas.

El aeropuerto parisino Charles de Gaulle, situado a 30 km, ha decidido concentrar los aterrizajes en su zona sur para no interferir con la operación en marcha.

La localidad de Dammartin-en-Goële, de unos 8.000 habitantes, está a escasos 40 kilómetros de Villiers-Cotterêt, donde los hermanos Kouachi fueron identificados ayer por el propietario de una gasolinera que asaltaron para aprovisionarse de gasolina y comida.

El presidente francés, François Hollande, ha interrumpido la tercera reunión de crisis con los miembros de su Gobierno ante las noticias que llegan de Dammartin-en-Goële y se ha desplazado al Ministerio del Interior para seguir los nuevos acontecimientos.

El primer ministro, Manuel Valls, ha insistido que Francia está en guerra "contra el terrorismo, no contra una religión".

Le président @fhollande supervise les opérations dans la "situation room" du ministère de l'Intérieur, @Place_Beauvau pic.twitter.com/QTYYJPcBNM ? Élysée (@Elysee) enero 9, 2015

Tuit del Elíseo que muestra al presidente Hollande dirigiendo una reunión del gabinete de crisis en el Ministerio del Interior

Mientras tanto, los supervivientes del semanario satírico Charlie Hebdo han llegado esta mañana, en medio de una gran expectación, a la sede del diario Liberation, donde se instalarán para continuar con su trabajo.

La revista francesa ha recibido apoyo de numerosos medios internacionales. No solo simbólico, sino también económico. El diario británico The Guardian, por ejemplo, ha anunciado que donará a Charlie Hebdo 100.000 libras (unos 128.000 euros) "para garantizar que no es silenciada". El diario Le Monde ha aportado también cinco ordenadores y material informático.

El abogado y colaborador de Charlie Hebdo, Richard Malka, anunció ayer que la revista volverá el próximo miércoles con un número especial y una tirada de un millón de ejemplares.

Las cuatro personas gravemente heridas en el atentado se encuentran "fuera de peligro", según ha precisado el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve.

Los dos atentados están relacionados

Por otra parte, la Policía francesa ha identificado al presunto autor del tiroteo que acabó este jueves con la vida de una agente de la Policía Municipal en el barrio de Mountrouge, en el sur de París, y ha detenido a dos personas próximas a este individuo, según han informado fuentes policiales a la cadena de radio Europe 1.

Pese a que el Gobierno francés ha rechazado desde el principio relacionar este atentado con el de Charlie Hebdo, la agencia Reuters asegura, citando fuentes policiales, que el sospechoso pertenece a la misma célula yihadista que los hermanos Kouachi.