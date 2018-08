'Charlie Hebdo' se agota en tiempo récord en Francia

El número 1.178 de Charlie Hebdo, primero tras el brutal atentado contra la revista satírica francesa en el que murieron 12 personas y 11 resultaron heridas, se agotaba hoy en Francia desde primera hora de la mañana conforme llegaba a los quioscos, que han amanecido con colas. Así, los 1.000 números a la venta en Ipar Euskal Herria han "desaparecido" en minutos, al igual que en la capital francesa.

En París, la mayor parte de los quioscos del centro de la ciudad se han quedado sin ejemplares bastante antes de las 08:00 horas. Un quiosquero ha contado al corresponsal de EiTB, Xabier Madariaga, que ha vendido 125 ejemplares en apenas 10 minutos y otro ha despechado 60 en un tiempo récord: cinco minutos.

Las colas, que se han registrado en la mayoría de los quioscos, se han ido disolviendo conforme se anunciaba el fin de los números de la revista. El término #Charlie es esta mañana trending topic en la red social Twitter, termómetro de la actualidad, y muestra decenas de fotos de las colas registradas en quioscos del país:

7:15am Paris: Queue outside this kiosk growing, people eager to get their copy of first #CharlieHebdo since attacks. pic.twitter.com/XvU4nwP9Wh