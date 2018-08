Sociedad

Borja Lázaro

España facilitará a la familia contactos para buscar a Borja Lázaro

Redacción

28/01/2015

El hermano del jóven desaparecido ha mostrado su preocupación por el hecho de que no haya ninguna novedad en el caso y ha subrayado la importancia de continuar con la búsqueda.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, ha trasladado a la familia del joven vitoriano Borja Lázaro, desaparecido hace un año en Colombia, su "interés" por el caso y la intención de facilitarles el contacto con las embajadas en ese país y Venezuela para tener una comunicación más fluida.

La madre y el hermano de Borja Lázaro, Ana Herrero y Sergio Lázaro, se han reunido hoy en Vitoria-Gasteiz con Méndez de Vigo y el diputado general de Araba, Javier de Andrés, en un encuentro promovido por éste último con motivo de la presencia del representante del Gobierno central en la capital alavesa.

Borja Lázaro, ingeniero informático de profesión y aficionado a la fotografía, desapareció en la noche del 7 al 8 de enero de 2014 sin motivo aparente y sin dejar rastro cuando se encontraba en la localidad costera de Cabo de la Vela (La Guajira, Colombia), donde estaba haciendo un reportaje fotográfico.

Al término del encuentro, Sergio Lázaro y su madre han comparecido ante los medios de comunicación para explicar que el secretario de Estado les ha hecho llegar su interés y el del Ministerio de Exteriores por este caso, en el que, según ha explicado el hermano del desaparecido, no hay ninguna novedad desde Colombia.

Sergio Lázaro ha asegurado que Méndez de Vigo les ha indicado que trabajan con "constancia" y "supervisando" la investigación en el país latinoamericano.

El hermano del joven desaparecido ha mostrado también su preocupación por el hecho de que no haya ninguna novedad en este caso y ha insistido en la importancia de que la búsqueda "no pare" y su desaparición no caiga en el olvido.

La madre de Borja Lázaro ha explicado que el secretario de Estado para la Unión Europea les ha trasladado su intención de facilitar que la comunicación con la embajada de Colombia sea más fluida. También se va a comunicar con la delegación española en Venezuela, ya que la zona de La Guajira hace frontera con ese país.

Ana Herrero ha agradecido así mismo al diputado general alavés el que haya concertado esta entrevista y al secretario de Estado para la Unión Europea que les haya recibido.