Sociedad

Temporal

La nieve amenaza de nuevo a nivel del mar

eitb.eus

05/02/2015

Aunque en las últimas horas no se han registrado problemas, Euskalmet advierte de más nieve a cota cero durante la jornada de hoy.

Bizkaia amanece este jueves sin el manto blanco que mantuvo durante toda la jornada de ayer. No ha nevado en las últimas horas, salvo en algunas comarcas de Araba, y las carreteras están limpias en general. Sin embargo, las previsiones de Euskalmet apuntan a que el día de hoy será similar, con nieve a nivel del mar, granizo y temperaturas que no superarán los 5 ºC. No en vano, la CAV sigue en alerta naranja por nieve y en aviso amarillo por heladas.

Según las mismas fuentes, las nevadas se recrudecerán esta tarde y no cesarán hasta mañana por la mañana. Uno de los mayores peligros seguirá siendo el hielo. Ayer, sin ir más lejos, casi 70 personas fueron atendidas en urgencias en Araba por caídas.

Esta noche, un total de 600 familias de Bizkaia continuaban sin luz debido a la nieve caída desde primeras horas de este miércoles.

Los abonados afectados por los cortes de luz, que a primera hora de la mañana ascendían a 5.000, se encontraban a última hora del día de ayer en las localidades de Amorebieta, Nabarniz y Ereño, principalmente de zonas de montaña.

Estado de los puertos

Las carreteras vascas amanecen este jueves con 12 puertos cerrados, principalmente en la red vial de Araba. Esta es la situación actual:

Araba: Totalmente cerrados Aiurdin, Altube, Bernedo, Herrera, Kurtzeta, Opakua, Orduña y Zaldiaran. Barrerilla y Salinas abiertos solo para turismos con cadenas. Azazeta cerrado para camiones y vehículos articulados.

Bizkaia: Totalmente cerrados Astorkigana, Bikosgana, Larreineta. Ubal abierto solo para turismos con cadenas. Merelludi y Miota cerrados para camiones y vehículos articulados.

Gipuzkoa: Totalmente cerrado Gatzaga. Arantzazu y Elosua abiertos solo para turismos con cadenas.