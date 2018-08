Sociedad

La noche de carnaval

Siete jóvenes agreden a cuatro vigilantes del Metro en Santurtzi

24/02/2015

La agresión se produjo en el anden de Santurtzi, la noche de carnaval. Un grupo de personas propinó "golpes de todo tipo" contra los vigilantes de Prosegur.

Cuatro vigilantes de Metro Bilbao fueron agredidos en la madrugada del domingo por un grupo de entre siete y diez personas en la estación de Santurtzi, según ha indicado la Ertzaintza a eitb.eus.

En concreto, la agresión se produjo contra tres hombres y una mujer de la empresa Prosegur.

Según Cispe, sindicato de la empresa Prosegur, los hechos sucedieron cuando junto con el personal de supervisión de estación se dirigieron a una usuaria para solicitar su identificación porque se encontraba comiendo en el andén, “habiendo sido advertida hasta en cuatro ocasiones”. Esta usuaria había acudido al metro con su pareja y un niño de corta edad.

La misma fuente señala que la mujer empujó a la supervisora de la estación y la pareja de esta, “muy agresiva”, inició el ataque, al que se sumó un grupo de personas que se encontraba en la parada. Cispe afirma que propinaron “golpes de todo tipo” hacia los vigilantes de seguridad.

La intervención de la Ertzaintza puso fin a la pelea y procedió a identificar a sus participantes.



Uno de los vigilantes de seguridad ha interpuesto una denuncia por estos sucesos, han concluido las fuentes

En el año 2014 se contabilizaron una veintena de agresiones hacia el personal de seguridad del suburbano y casi una decena hacia el personal propio de Metro Bilbao.

En lo que va de año, Cispe ha registrado ocho agresiones contra trabajadores de Prosegur y otras tres hacia el personal de Metro Bilbao. Según el sindicato, las agresiones se han materializado por “falta de personal, no solo en horario nocturno sino en el diurno, en el que los Vigilantes de Seguridad patrullan solos por estaciones y trenes”.

“Desde Cispe no damos crédito a que el número de efectivos de seguridad fuera de sólo dos agentes asignados a esa estación, en una fecha señalada en la que acuden miles de personas a disfrutar de la fiesta de Carnaval. La responsabilidad está claramente compartida tanto por Metro Bilbao por no solicitar más efectivos y por la propia Prosegur por no instar a su cliente a tener un mínimo de efectivos”, han denunciado en su página web.