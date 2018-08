Sociedad

Día Internacional de la Mujer

Miles de personas reivindican la igualdad en Hego Euskal Herria

08/03/2015

Bajo el lema "Euskal Herria feminismotik eraikitzen (construyendo Euskal Herria desde el feminismo)", las capitales vascas han acogido manifestaciones para reclamar que se den pasos por la igualdad.

Miles de personas han marchado este domingo, Día Internacional de la Mujer, en manifestaciones convocadas en Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona/Iruña organizada por la Koordinadora Feminista de Euskadi para denunciar "la discriminación" que todavía sufren las mujeres, y más en una situación como la actual de crisis económica.

Bilbao

A las 13:00 horas ha partido de la plaza del Arriaga de Bilbao una marcha, a la que se han sumado representantes sindicales y de partidos políticos como el PSE-EE, EH Bildu o Podemos, y que ha discurrido detrás de una pancarta en la que se podía leer: 'Euskal Herria feminismotik eraikitzen. El cambio será feminista o no será'.

En la manifestación, en la que se han oído gritos contra las agresiones sexuales, se ha procedido a la lectura de un manifiesto en el que se realizaba un llamamiento a las mujeres a "tomar las calles" para lograr la transformación social hacia la igualdad y denunciar "la discriminación" que sufren la mujer, recrudecida, a su juicio, por la situación de crisis económica.

Zuriñe del Cerro ha considerado que las mujeres no pueden abandonar su lucha por sus derechos y tienen que seguir organizadas" porque, aunque en "los papeles todo está muy bien escrito", no existe una igualdad real. "Los derechos se consiguen luchando, no te los regalan", ha asegurado.

Además, ha emplazado a participar en la Marcha Mundial de las Mujeres, que ha dado comienzo esta jornada y que finalizará el 17 de octubre, Día Internacional por la Eliminación de la Pobreza, para simbolizar la "lucha contra la feminización de la pobreza".

Gasteiz

Alrededor de 1.400 personas se han manifestado hoy en Vitoria-Gasteiz a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, independientemente de su origen o de su condición sexual.

La marcha ha empezado en la Plaza de San Antón de la capital alavesa en un ambiente claramente festivo al que ha contribuido una sonora batukada.

A la cabeza de la manifestación se ha colocado una pancarta en la que se leía "Euskal Herria Feminismotik eraikitzen (Construyendo Euskal Herria desde el feminismo" y "El cambio será feminista o no será".

Las banderas lilas del colectivo feminista han puesto el toque de color a la movilización, en la que se han visto caras conocidas del sindicalismo vasco, como la del secretario general de ELA, "Txiki" Muñoz, así como del mundo de la política.

Por parte de EH Bildu han asistido a la marcha la parlamentaria Belén Arrondo y la candidata de la coalición abertzale a la Alcaldía de Vitoria, Miren Larrion. Del PSE-EE, ha asistido la concejala y excandidata a la Alcaldía, Maite Berrocal.

No obstante, el protagonismo de la movilización lo han tenido los cientos de ciudadanos que han salido este mediodía a las calles de Vitoria para hacer oír las reivindicaciones de las mujeres.

Donostia

En Donostia-San Sebastián, la manifestación ha comenzado en el Boulevar bajo el mismo lema que en el resto de capitales. También se han observado pancartas contra la islamofobia.

Pamplona/Iruña

Por otra parte, cientos de personas han participado hoy en Pamplona en una manifestación en la que, en el Día Internacional de la Mujer, han reclamado la participación de la mujer en el cambio "que es posible" en Navarra, desde su convicción de que este cambio "o será feminista o no será".

La manifestación, convocada por la Koordinadora Feminista 8 de Marzo, ha partido al mediodía de la Plaza del Castillo de Pamplona tras una pancarta en la que, sobre fondo morado, se leía "Euskal Herria feminismotik eraikitzen (construyendo Euskal Herria desde el feminismo). El cambio será feminista o no será".

"Un año más nos vemos en la obligación de salir a las calles para reivindicar nuestros derechos", ha señalado a los periodistas Iratxe Álvarez, de ESK y también miembro de la comisión 8 de marzo, antes de la manifestación.

Las mujeres "somos el 50 % de la población y queremos que nuestra voz sea escuchada también", ha subrayado para exigir igualmente el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a vivir "con total libertad" su sexualidad.

También ha señalado que las políticas neoliberales y de recortes que se están aplicando afectan "doblemente" a las mujeres, quienes viven "una situación de mayor precariedad y más empobrecimiento".

Aludiendo al lema de la convocatoria, Iratxe Álvarez ha precisado que en estos momentos, en los que el cambio en Navarra "parece que es posible", los agentes que van a propiciarlo "tienen que tener muy en cuenta que es imprescindible que sea con nosotras, de nuestra mano, porque el cambio o será feminista o no será".

La manifestación ha finalizado en el lugar de partida tras recorrer, en una mañana soleada y con altas temperaturas, diferentes calles del centro de la ciudad, coreando consignas como "queremos empleo, trabajo nos sobra", "trabajo precario, trabajo subsidiario", "el reparto de tareas que se estudie en las escuelas" o "queremos abortar en un hospital".

También se han oído frases, tanto en euskera como en castellano, en contra de las agresiones sexistas y a favor del derecho al trabajo o de la lucha feminista.