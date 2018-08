Sociedad

Devolución 'en caliente'

Un inmigrante subsahariano se querella contra la Guardia Civil

Redacción

16/03/2015

Renaud Nyame, de 32 años, ha interpuesto en un juzgado de de Melilla una querella por un presunto delito de prevaricación donde denuncia su devolución "en caliente" el pasado 1 de mayo de 2014.

Renaud Nyame, de 32 años y origen subsahariano, ha interpuesto este lunes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla una querella por un presunto delito de prevaricación donde denuncia su devolución "en caliente" el pasado 1 de mayo de 2014, ha anunciado su abogado, Andrés García, este lunes en rueda de prensa.

Nyame centra su querella contra el jefe del dispositivo de la Guardia Civil de la actuación que tuvo lugar el 1 de mayo a las 5:30 horas ante el salto de la valla fronteriza realizada por un grupo de personas migrantes entre los puestos del Barrio Chino y Beni Enzar (Melilla).

El querellante había intentado saltar la valla en cuatro ocasiones anteriores, cuando el 1 de mayo consiguió entrar en territorio español, donde fue arrestado por agentes de la Guardia Civil y entregado a las fuerzas de seguridad marroquíes.

Nyame denuncia que no le dieron opción de pedir asilo, no le identificaron, no le abrieron el correspondiente expediente administrativo de devolución, no se le informó a través de un intérprete de sus derechos, y "se le negó la asistencia médica por las heridas que le causaron las concertinas" de la valla.

CIE de Barcelona

El 28 de mayo, Nyame logró acceder a la ciudad autónoma de Melilla, y, en la actualidad, se encuentra en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, tras negarse a colaborar con la Guardia Civil aportando información sobre una red de tráfico de personas, alegando falta de conocimiento.

Su pareja ha presentado un recurso de arraigo para acabar con el internamiento en el CIE, donde Nyame se encuentra a la espera de su expulsión.

La querella se ha presentado ahora que se tienen pruebas de su devolución en caliente, ha explicado García, a lo que ha añadido que se trata de un caso clave porque existen pruebas gráficas "clarísimas".