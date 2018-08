150 muertos tras el siniestro de un avión en los Alpes franceses

Un avión de la compañía alemana Germanwings con 150 personas a bordo y que realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf se ha estrellado este martes por la mañana en los Alpes franceses, y no se espera encontrar a supervivientes.

El presidente francés, François Hollande, ha asegurado que "las condiciones del accidente hacen pensar que no hay ningún superviviente". "Va a llevar días recuperar las víctimas, luego los restos", ha explicado el alto oficial de Policía Jean-Paul Bloy a Reuters.

El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, ha anunciado que se ha encontrado una de las cajas negras del avión.

Un portavoz del ministerio ha confirmado el hallazgo, y ha apuntado que la caja negra será analizada por los expertos del organismo francés de Investigación de Accidentes (BEA), que ya ha abierto una investigación al respecto.

Cazeneuve ha precisado también que mañana llegarán a la zona especialistas y médicos forenses para que la investigación sobre lo sucedido "pueda llevarse a cabo en las mejores condiciones".

Suspenden la búsqueda hasta este miércoles



Los helicópteros de rescate que se han encargado de sobrevolar la zona en la que se ha estrellado el avión de Germanwings han cancelado temporalmente su trabajo por la falta de visibilidad ante la llegada de la noche, han informado los medios franceses.

El Ejecutivo francés había movilizado a diez aparatos, que retomarán sus vuelos este miércoles al amanecer, según los medios, que han destacado que es imposible acceder por carretera al lugar dadas las escarpadas pendientes del macizo de los Trois Evêches, en el departamento francés de Alpes de Haute-Provence.

Cinco gendarmes que han sido trasladados hasta ese punto en helicóptero pasarán allí la noche, como parte del dispositivo desplegado para acordonar la zona y garantizar que este miércoles puedan proseguir la búsqueda en las mejores condiciones.

Víctimas

De momento no se conoce con exactitud las identidades de las víctimas, si bien el propio Hollande ha indicado que hay "víctimas españolas y de otras nacionalidades, principalmente alemanas y turcas".

En ese sentido, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que entre los pasajeros "hay 45 personas con apellidos españoles". Sin embargo, esto no implica necesariamente que haya exactamente 45 víctimas de nacionalidad española.

Según afirma Diario de Navarra, entre los pasajeros del avión siniestrado este martes en los Alpes franceses viajaba un navarro que vivía en Barcelona. Se trata de Rogelio Ofizialdegi Tina, de 62 años, director de Recursos Humanos en la planta de Delphi en Barcelona.

En el aparato viajaban en total 144 pasajeros y seis tripulantes. Unas 67 personas eran alemanas, de las cuales 16 eran alumnos que cursaban 4º de la ESO y regresaban a su país tras haber participado en un intercambio escolar de una semana en un instituto de Llinars del Vallès (Barcelona).

El avión, un Airbus A320 que ha salido de Barcelona a las 09:55, ha desaparecido de los radares en la región de Alpes de Alta Provenza y se ha estrellado sobre las 11:00 cerca del municipio de Digne-les-Bains, en el departamento de Alpes de Haute Provence.

El secretario de Estado de Transporte francés, Alain Vidalies, ha indicado que el aparato se ha estrellado en una zona montañosa de imposible acceso por carretera.

Lugar en el que se ha estrellado el avión. Gráfico: ETB

De momento se desconocen las causas del accidente. Desde Météo France, el servicio meteorológico francés, se ha informado que las condiciones eran "particularmente tranquilas" en el momento del siniestro. "Las condiciones eran incluso óptimas con un tiempo seco y un cielo totalmente despejado durante toda la mañana", ha señalado.

El Ejecutivo francés no descarta ninguna hipótesis, incluida la terrorista, aunque reconoce que esta última no es la línea de investigación "prioritaria", según ha informado un portavoz del Ministerio del Interior, quien ha añadido que el aparato seguía una "trayectoria anormal" antes de estrellarse.

El director ejecutivo de Germanwings, Tommas Winkelmann, ha detallado que la torre de control ha perdido el contacto con el aparato a las 10:53 horas. En ese momento, el avión se encontraba a 6.000 pies de altitud, a lo que siguió una caída de 8 minutos antes de estrellarse.

Winkelmann ha añadido que el comandate era "experimentado, con más de 6.000 horas de vuelo", y que los técnicos de la compañía analizaron el avión "ayer mismo" en Düsseldorf. "El último control exhaustivo realizado al aparato fue en verano de 2013", ha informado.

Por su parte, el fabricante aeronáutico Airbus, constructor del aparato, ha afirmado que está "evaluando la situación", según un portavoz de la compañía. El A320 es su aparato emblema, modelo del que en la actualidad hay 6.191 unidades operativas en todo el mundo.

La compañía de bajo coste Germanwings es propiedad de Lufthansa. Precisamente, el fin de semana se conoció que un avión que volaba de Bilbao a Múnich estuvo a punto de caer el 4 de noviembre cuando los sensores se congelaron y enviaron datos erróneos al sistema de navegación, según desveló la revista alemana Der Spiegel.

Germanwings opera también en Bilbao con destino a Düsseldorf con un vuelo diario, a excepción de los sábados. El servicio previsto para este martes ha partido con normalidad a las 13:14 minutos, es decir, horas después del accidente de Francia.

Playback of flight #4U9525 with speed and altitude graph is available on http://t.co/FHoX6q0GHt pic.twitter.com/amfKBbdeok