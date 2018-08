El copiloto estrelló el avión 'voluntariamente'

El copiloto del Airbus A230 inició el descenso del avión "de forma voluntaria" cuando se hallaba solo en la cabina del avión, según ha informado el fiscal de Marsella, encargado del caso del Airbus A320, Brice Robin.

El fiscal, encargado del caso del accidente del avión de Germanwings, ha indicado que la interpretación de la actuación del copiloto, que se negó a abrir la puerta de la cabina al piloto una vez que salió, indica que tenía la "intención de destruir el avión".

El copiloto que supuestamente hizo colisionar de forma voluntaria el Airbus A320 era de nacionalidad alemana y no dijo ninguna palabra tras quedarse solo en la cabina. Se trataría de Andreas Lubitz, de 28 años yresidente en Montabaur, en Renania-Palatinado y que se formó como piloto en Bremen. Su perfil de Facebook ha sido eliminado.

Pese a que en los primeros 20 minutos el copiloto mantuvo una conversación "normal y cortés" con el comandante, después se escucha al comandante preparar el informe de aterrizaje en Düsseldorf, al que el copiloto responde de forma "lacónica".



Posteriormente, el comandante pide al copiloto tomar el mando -presumiblemente para ir a hacer sus necesidades- y se escucha el movimiento de una de las butacas y una puerta que se cierra. En ese momento, cuando el copiloto ya está solo, acciona el sistema de descenso y ya no vuelve a hablar hasta el momento de la colisión.

Las víctimas no se dieron cuenta de lo que iba a suceder hasta el último momento, según el fiscal, porque en la grabación no se escuchan gritos hasta poco antes del impacto.

Robin ha recordado que el Airbus es "bastante grande" y que los pasajeros "no están justo al lado de la cabina", pero ha insistido en que los gritos solo se oyen en los últimos minutos de la grabación. "La muerte fue instantánea, el avión literalmente explotó al chocar contra la montaña", explicó el fiscal.

Robin ha afirmado que en estos momentos "no hay nada que haga pensar en un atentado terrorista". Tampoco ha querido usar la palabra "suicidio", por la "responsabilidad" de estrellar un avión con 150 personas dentro.

La Policía ha registrado la vivienda de Lubitz y la de sus padres en Montabaur por orden de la Fiscalía con el fin de encontrar alguna prueba que pueda explicar lo que hizo. Los agentes, según imágenes facilitadas por los medios locales, han abandonado con bolsas y cajas las dos viviendas de Lubitz.

ALERT Police deployed to guard the home of Germanwings copilot Andreas Lubitz in Montabauer, Germany /@News_Executive pic.twitter.com/YnLiimziic