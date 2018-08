Sociedad

Entrevista

Uma Mencia: 'Los caballos han sido mi vehículo para hacer cosas'

E.GARAIKOETXEA | EITB.EUS

07/04/2015

Será la primera vasca que participa en la carrera de caballos más larga del mundo (1.000 km), The Mongol Derby. Contesta desde Dubai qué supone este maratón hípico y cómo se está preparando.

Tiene 26 años, aunque si uno mira a su currículo vital también podrían ser unos cuantos más. Uma Mencia nació en Ereño (Bizkaia) en 1989 y dentro de cuatro meses se convertirá en la primera participante vasca de la carrera de caballos más larga del mundo: The Mongol Derby. Mencia ha conseguido colarse entre los 41 participantes de este año, elegidos entre centenares de aspirantes. Su cometido: recorrer 1.000 km a caballo por las estepas mongolas.

The Mongol Derby se celebra anualmente desde 2009 en este inhóspito y bello paisaje asiático. La carrera es una especie de maratón hípico, que cuenta con el récord Guinness por tratarse del raid más largo del mundo. La competición tiene grandes dosis de aventura, ya que los participantes deben arreglárselas solos hasta llegar a la meta con la única ayuda de un GPS y su caballo semi-salvaje. Durante el viaje deberán convivir con las tribus nómadas mongoles, hacer frente a las adversidades sin apenas ayuda.

Los organizadores se inspiraron en el sistema de mensajería Ortoo ideado por el temible emperador Genghis Khan entre los siglos XI-XII: los jinetes cabalgaban entre puestos de avanzada y solo se detenían para cambiar de caballo o entregar el mensaje a otro jokey.

Mencia se encuentra entre los 41 "valientes" que trataran de emular a los jinetes del emperador Khan. "Era un sueño, siempre he querido participar en una carrera así", reconoce Mencía. El proceso de selección ha sido largo e "interesante", según nos cuenta desde Dubai, donde se encuentra en el momento de realizar la entrevista. "Tuve que realizar unos diez escritos. A parte de contar mi experiencia como raider, tuve que detallar mis vivencias interculturales. Luego me hicieron una entrevista personal para asegurarse que podía hacer frente a esta experiencia".

Mencia ha vivido, y mucho. Lleva siete años en los Emiratos Árabes Unidos trabajando como raider (entrenador y jinete de caballos de larga distancia) y ha pasado los últimos dos veranos ejerciendo de guía para la empresa estadounidense Rustic Pathways en Marruecos y Mongolia. También ha participado en carreras de caballos en Argentina, Uruguay o Sudáfrica. A lo largo de estos años han sido muchas las aventuras y momentos peligrosos vividos por esta vizcaína: hace unos años fue atacada por un avestruz: "Se acercó a mi desde atrás, poco a poco, y empezó a darme patadas. Logré resguardarme en una torre de control cercana, pero estuve dos horas sin poder moverme. A parte de las ropas rasgadas y los múltiples moratones en todo el cuerpo no me pasó nada más", nos relata. Según Mencia, "parece que este background y mi experiencia como raider han sido el combo perfecto para lograr mi pase en el Mongol Derby".

Mencia, durante su estancia en Mongolia.

Jinetes de 14 nacionalidades acompañarán a la vizcaína, entre otros, australianos, austríacos, belgas, canadienses, españoles, holandeses, neozelandeses, sudafricanos, británicos o estadounidenses. Mencia es de las participantes más jóvenes (la horquilla va desde los 17 a los 62 años), entre una selección que cuenta con profesionales de todo tipo: estudiantes, veterinarios, ingenieros, agricultores o raiders profesionales.

La aventura comienza el 5 de agosto

La competición arrancará el próximo 5 de agosto. Durante 10 días, los jinetes deberán recorrer los 1.000 km que les separan de la meta. Para ello, deberán cambiar de caballo cada 40 km (hay 25-27 disponibles): "Tienes que encontrar tu caballo, ya que no está previamente asignado. Cuentas con un mapa y un GPS y tienes que alcanzar el siguiente puesto tú sola. El primero en llegar puede elegir caballo, el resto debe adecuarse a lo que queda". Los caballos son de raza mongol, semi-salvajes, y por tanto, peligrosos. En 2014 una participante perdió un dedo y son muchos los concursantes que han terminado la competición con costillas o piernas rotas. Hay quien no ha podido superar el desafío y ha tenido que abandonar la carrera. Mencia se muestra cauta: "Sí, tiene un punto de riesgo. La verdad es que me ha tocado muchas veces montar caballos que no conocía y he vivido experiencias peligrosas, pero bueno, es el precio que hay que pagar por vivir esto".

Aunque se resiste, quizás porque verbalizarlo lo hace más real, Uma Mencia cita la palabra 'miedo'. "Si pasa algo grave, estamos a ocho horas de la capital de Mongolia, y si la cosa pasa a mayores, nos llevarían a Hong Kong, que está a 14 horas. Tendré que tener cuidado", reconoce.

Aunque en el momento de la entrevista Mencia está en Dubai, tiene previsto volver a Euskal Herria. ¿Cómo prepararse para tamaña gesta desde aquí? La raider vizcaína debe realizar muchos kilómetros al día para mantener su forma física. Está más que acostumbrada: en Dubai realiza de media entre 20 y 30 km, y durante el fin de semana, suele participar en carreras de 100 kilómetros. "En el Mongol Derby tenemos que hacer 120 km diarios", afirma la jinete.

"Experiencia espiritual"

The Mongol Derby exige además, una preparación psicológica importante. "Estoy leyendo muchos libros sobre Mongolia, quiero sacar de esta aventura el máximo provecho posible. Digamos que estoy preparando el huerto para plantar las semillas, y una vez allí, recoger lo sembrado. Quiero aprender y disfrutar de esta aventura al máximo".

Durante los 10 días de carrera, Mencia deberá convivir con las tribus nómadas mongoles. "La verdad es que la carrera no es lo que más me interesa. Creo que va a ser una experiencia física, pero también espiritual. No sé lo que va a pasar, cómo voy a reaccionar cuando supere mi límite físico. Tendré que hacerme entender y meterme en casa de gente que no conozco. Para eso no me puedo preparar", admite.

¿Qué hay de intentar ganar? La vizcaína no lo contempla: "La verdad es que no es mi objetivo. Está claro que si veo la ocasión pondría intentarlo. Pero vamos, no estoy pensando cómo ganar o cómo hacer la carrera. Me quedo con la oportunidad de crecer como persona y mejorar mi vida interior".

The Mongol Derby tiene, además, un objetivo filantrópico. Cada participante debe destinar 1.000 libras a varios proyectos humanitarios. 500 libras son para la ONG Cool Earth que trabaja para proteger la selva en Perú y, además, destinar otros tantos para la organización que cada participante elija. Mencia cree que se decantará por el hospital veterinario American Fondouk.

Desde Ereño, al mundo

Mencia tenía 12 años cuando comenzó a montar, en el club hípico Katia de Amorebieta-Etxano. El azar quiso llevarla a Dubai hace siete años: "Conocí a unos entrenadores en Portugal que me ofrecieron ir a trabajar con ellos a los Emiratos Árabes. Me pareció muy romántico: tu caballo, la arena, el desierto, los beduinos…", recuerda con nostalgia.

En Emiratos Árabes ha acabado la carrera de Bellas Artes y ha cursado estudios sobre Oriente Próximo. El próximo año realizará estudios superiores sobre esta materia en EEUU.

"Los caballos han sido mi vehículo para hacer cosas muy diferentes. Vine a Dubai por los caballos y han sido ellos los que han pagado mis estudios. He viajado a Uruguay, Argentina o Sudáfrica para participar en carreras de caballos. La verdad es que siempre he sacado provecho de todo ello. Seguiré con caballos, porque son mi pasión, pero quiero hacer algo más", nos cuenta Mencia. De hecho, la vizcaína cree estar en deuda con Oriente Próximo y piensa en la forma de devolverle todo lo vivido de alguna forma: "No sé, quizás trabajando en una ONG o para el Gobierno, todavía lo tengo que pensarlo", asegura.

Aunque debe dar forma a su futuro, el presente de Uma Mencia tiene un aspecto de caballo, animal que la ha guiado durante estos últimos años y que montará casi sin descanso en The Mongol Derby.

e Mongol Derby.