Sociedad

Tercer aniversario

Tres años sin Iñigo Cabacas; 1.092 días a la espera de juicio

David Pérez | eitb.eus

09/04/2015

La investigación judicial ha logrado avances significativos en las últimas semanas, con la identifición de uno de los posibles autores del disparo de la pelota de goma.

Este jueves, 9 de abril, se cumplen tres años de la muerte del joven aficionado del Athletic Iñigo Cabacas Liceranzu tras recibir un pelotazo de la Ertzaintza mientras celebraba una victoria del club rojiblanco en la Europa League. 36 meses y 1.092 días después, la familia sigue clamando justicia y el caso continúa a la espera de juicio.

"Mi hijo no mató a nadie, no somos los culpables; a nosotros nos han matado a nuestro hijo", "Lo tienen que pagar, porque sean la Ertzaintza no están libres de pecado", reivindican hoy Josefina Liceranzu y Manu Cabacas, la madre y el padre de Iñigo, ante las cámaras de ETB.

En estos tres años, el sumario judicial ha avanzado poco en la investigación, aunque con novedades significativas en las últimas semanas, ya que recientemente ha sido identificado uno de los posibles autores del disparo que acabó con la vida del joven basauritarra.

"Las pruebas periciales que se han llevado a cabo han puesto de manifiesto que una de las personas que reconoció haber disparado está en el lugar, a la distancia y en el perímetro desde donde se pudo haber producido el disparo", apuntó a finales de marzo la abogada de la familia, Jone Goirizelaia.

A su juicio, se trata de "un dato muy interesante y muy importante de cara a la investigación y a la hora de solicitar la transformación del procedimiento y apertura de juicio oral", para avanzar en la investigación con el fin de determinar quién fue "el autor material" del disparo.

El mismo día en el que peritos de la Policía Nacional presentaron estas conclusiones ante la juez instructora, el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, consideró en una entrevista en Radio Euskadi que "el final más apropiado" para el 'caso Cabacas' sería "saber quién disparó y, a partir de ahí, conocer qué es lo que sucedió a esa persona para que ocurriera eso", ya que, en su opinión, "no basta con saber quién disparó, sino también qué situación había por detrás, para hacer una valoración general". "Eso sería lo apropiado y lo que esperamos todos", añadió.

Vídeo: Tres años después, la instrucción del caso Cabacas sigue abierta

Iñigo Cabacas, de 28 años y vecino de Basauri, fue alcanzado por un pelotazo de la Ertzaintza el 5 de abril de 2012, Jueves Santo, en torno a la medianoche en un callejón situado en la céntrica calle bilbaína de María Díaz de Haro, cerca de San Mamés. Se trata de una zona de bares donde se dan cita cientos de aficionados del Athletic antes y después de cada partido.

Tras el encuentro entre el Athletic y el Schalke 04, con los rojiblancos clasificados para semifinales de la Europa League, la Ertzaintza cargó en la zona y disparó pelotas de goma, una de las cuales impactó en la cabeza del joven, que se encontraba con sus amigos en el exterior de un bar. Iñigo falleció cuatro días después en el hospital.

La versión oficial del Departamento de Interior, dirigido en aquel momento por el socialista Rodolfo Ares, indicó entonces que la Ertzaintza acudió al lugar porque recibió una llamada alertando de la existencia de una pelea.

Las comunicaciones internas entre las patrullas de la Policía autonómica desplegadas en el lugar y la comisaría de Deusto han desvelado que un mando, que es citado con el nombre en clave de Ugarteko, ordenó cargar pese a que los ertzainas advirtieron de que todo estaba tranquilo y que la situación estaba "controlada".

Tras una primera carga, los agentes desplegados insistieron en que no había motivos para intervenir. Sin embargo, el mando de la comisaría de Deusto fue tajante: "Le repito las órdenes para que queden bien claras: entren en el callejón con todo lo que tenemos, entren a la Herriko", en referencia a una Herriko Taberna situada en el lugar, pero completamente ajena a cualquier tipo de pelea o incidente previo.

En ese momento, a las 23:40, la Ertzaintza llevó a cabo la segunda carga, la más violenta, en la que fue herido de muerte Iñigo Cabacas.

Vídeo: Salen a la luz las grabaciones de los ertzainas que participaron en la carga

Recientemente, el director de la Ertzaintza ha reconocido que la decisión de cargar "estuvo mal tomada", y la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha apuntado que el operativo "falló en algún momento, a la vista del resultado".

La familia ha solicitado la declaración en el proceso judicial de Ugarteko, cuya identidad no ha sido revelada. En la misma línea, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, cree que hay "una demanda social" que "obliga a practicar cuantas declaraciones sean necesarias" en la investigación "para su completo esclarecimiento", siempre desde "el respeto a la presunción de inocencia".

Identificado el supuesto autor del disparo, los siguientes pasos para la familia serían aclarar quién diseñó el dispositivo y si además de Ugarteko alguien más dio la orden de cargar. De momento hay cinco personas imputadas, todos ellas ertzainas que participaron en el operativo.

Este jueves, con motivo del Athletic-Valencia que se celebrará esta noche en San Mamés, la grada de animación 'Iñigo Cabacas Herri Harmaila' guardará 9 minutos de silencio en memoria del joven. Además, familiares y amigos celebrarán un acto en su memoria este sábado, a las 18:00, en el callejón de María Díaz de Haro.