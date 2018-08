Sociedad

Los médicos alertan de que la sociedad española está 'ibuprofenizada'

AGENCIAS | REDACCIÓN

13/04/2015

Abogan por la concienciación y la "educación sanitaria" para disminuir el consumo de ibuprofeno en dosis altas.

El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Luis Llisterri, ha opinado hoy que la sociedad española está "ibuprofenizada" y ha abogado por la concienciación y "educación sanitaria" para disminuir el consumo de ibuprofeno en dosis altas.



Llisterri ha hecho estas declaraciones a los periodistas después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) haya advertido del riesgo cardiovascular que conlleva tomar dosis altas de ibuprofeno y dexibuprofeno.



La Aemps ha recomendado "evaluar cuidadosamente" el peligro que puede conllevar un tratamiento a largo plazo con estos medicamentos en pacientes con problemas cardiovasculares.



El presidente de Semergen ha indicado que en "procesos banales" como amigdalitis o faringitis, en los que los pacientes toman una dosis de 600 miligramos cada ocho horas durante tres o cuatro días, "no hay efectos secundarios".



"El problema viene cuando se extiende ese tratamiento a los 8, 10 ó 15 días, que es cuando se puede producir elevación de la presión arterial, que está demostrado, por ejemplo, que un hipertenso no puede tomar y un paciente que tenga un problema renal, tampoco", ha explicado Llisterri.



Así, ha abundado en que tomar ibuprofeno de 600 miligramos puntualmente por un dolor de cabeza "no supone nada".