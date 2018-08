Sociedad

Asesinato en Barcelona

¿Qué ocurre cuando el asesino es un menor de 14 años?

20/04/2015

Los y las menores de 14 años que cometan un asesinato no son imputables en el Estado español, tal y como indica la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

De esta forma, el alumno que presuntamente ha matado con una ballesta a su profesor este lunes en Barcelona no sería responsable de este delito.



La legislación indica que las medidas que deben adoptarse en casos como éste deben orientarse al ámbito educativo y familiar



"Cuando el autor de los hechos sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad", señala la normativa que data del año 2000.



La edad penal en España se establece en los 18 años, pero a partir de los 14 se pueden exigir responsabilidades.

La Ley adapta el contenido del Código Penal a la realidad de los menores, con el objetivo de conseguir su reinserción, por lo que no impone "penas", sino "medidas" orientadas a la reeducación.

En estos casos, el juez tendrá que aplicar la Ley del Menor, que en el artículo 1 de su título preliminar establece que la ley "se aplica para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código penal...".

En el título I artículo 3, la ley del Menor especifica que "cuando el autor de los hechos sea menor de 14 años, no se le exigen responsabilidades de acuerdo con esta Ley (....)".

Por ello, el fiscal deberá remitir a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), la entidad pública de protección de menores, todo lo recabado en cada investigación.

Será la DGAIA la que tome las medidas que considere necesario respecto al menor promoviendo "las medidas de protección adecuadas a sus circunstancias".