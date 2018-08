Sociedad

Caso 'Falso Shaolín'

El juez advierte al jurado que Aguilar 'ni se arrepintió ni confesó'

agencias | redacción

23/04/2015

Ya ha llegado la hora de que el jurado delibere sobre el veredicto, y una de las claves será en si se observa ensañamiento, lo que elevaría la condena.

El magistrado presidente del tribunal que ha juzgado al falso shaolín Juan Carlos Aguilar ha advertido hoy al jurado que para emitir el veredicto deben tener en cuenta que el acusado reconoció los asesinatos de dos mujeres a preguntas del Fiscal, pero "ni se arrepintió, ni confesó; no es un atenuante".

Los cinco hombres y cuatro mujeres que componen el jurado han comenzado a mediodía de hoy las deliberaciones sobre este caso y emitirán, previsiblemente en un tiempo máximo de dos días, un veredicto de culpabilidad, con la única incógnita de si aprecian la agravante de ensañamiento.

En la primera sesión de la vista oral, que se ha celebrado en la Audiencia de Bizkaia, el falso monje reconoció la autoría de los asesinatos con alevosía de la ciudadana nigeriana Maureen Ada Otuya y la colombiana Jenny Sofía Rebollo, cometidos en junio de 2013 en el gimnasio que regentaba en el centro de la capital vizcaína.

En días diferentes, este experto en artes marciales torturó y maltrató a ambas hasta la muerte durante horas, y en el caso de Jenny Sofía Rebollo tuvo tiempo para descuartizarla y deshacerse de los órganos.

En el juicio, Aguilar no admitió, sin embargo, la agravante de ensañamiento, que, en el caso de que finalmente se le aplique, supondría una diferencia en el tiempo de cumplimiento efectivo de la pena.

Deliberación del jurado

Durante el día de hoy se ha llevado a cabo el trámite de entrega del objeto del veredicto al jurado, momento en el que el magistrado ha instruido a sus componentes sobre la tarea que deben afrontar.

Les ha instado a "no entender" como confesión, arrepentimiento ni atenuante que el acusado contestara que "sí" a las diferentes preguntas sobre los hechos que le transmitió el fiscal, y ha precisado que "admitió" los asesinatos, pero "no mostró conformidad", lo que hubiera conllevado que no se celebrara el juicio.

También ha recordado la prueba documental visionada ayer, en la que se ven imágenes muy duras de contenido sexual explícito y vejatorio con mujeres inconscientes o semiinconscientes, y ha dicho que el jurado "tendrá que valorar todo esto" junto a las pruebas periciales y testificales practicadas.

Ensañamiento

Ha explicado también que el ensañamiento consiste en causar de forma deliberada e inhumana daños innecesarios para conseguir un objetivo, en este caso la muerte, y ha recordado que para considerar acreditado un hecho desfavorable al acusado se deben sumar un mínimo de siete votos.

Una vez que se conozca el veredicto, el magistrado tendrá que redactar la sentencia y fijar las penas correspondientes.

El Ministerio Público pide una condena de un total de 40 años al considerar que el falso monje es autor de los delitos de asesinato con alevosía, pero sin ensañamiento.

Las acusaciones particulares, en nombre de las víctimas, y la acusación popular, en representación de la Asociación Clara Campoamor, elevan la solicitud de pena a 45 años, ya que aprecian dicha agravante en el comportamiento del acusado.