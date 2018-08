Sociedad

Clases en castellano

Mas: 'Intentan alterar el consenso social sobre la lengua'

Agencias | Redacción

08/05/2015

El presidente de la Generalitat cree que se está intentando actuar contra aquello que tiene un amplio consenso social "y que ha hecho suyo todo el pueblo de Cataluña, independientemente de su origen".

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha lamentado este viernes que "cuando se intenta alterar el consenso social en una materia sensible para cualquier país y cultura, las actuaciones no son justas ni honestas y no son útiles".

En la presentación de la Memoria y Análisis de Doctrina 2014 de la Comisión Jurídica Asesora en la Generalitat, Mas ha hecho estas declaraciones tras saberse que el Tribunal Supremo (TS) obliga a impartir un 25% de las clases en castellano, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Mas ha apuntado que se está intentando, por la vía de forzar el derecho y recurrir a los tribunales, actuar contra aquello que tiene un amplio consenso social "y que ha hecho suyo todo el pueblo de Cataluña, independientemente de su origen".

Ha subrayado que "este país ha ejercido siempre la actitud de estar al lado del derecho, incluso en momentos complicados", y ha subrayado que los catalanes son gente amiga del derecho.

Voluntad del pueblo

Ha recordado que Cataluña ha pasado por situaciones dolorosas como la suspensión de la ley de consultas no refrendarias y el decreto firmado por él mismo para la consulta: "Conseguimos imaginarnos otros escenarios para canalizar la voluntad del pueblo, pese a que lo quisieron impedir".

Sobre el 9N, ha dicho que los catalanes se encontraron ante un "Estado que puso una disputa jurídica y finalmente judicial".

