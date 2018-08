Sociedad

Osakidetza tratará a todos los enfermos de hepatitis C escalonadamente

14/05/2015

Las plataformas vascas de afectados habían denunciado que Euskadi sólo está prescribiendo estos medicamentos a los enfermos más graves.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, ha asegurado este jueves que Osakidetza va a tratar con fármacos de última generación a todos los enfermos de hepatitis C de Euskadi, pero de manera escalonada, y dando prioridad a los afectados por esta patología en su grado más avanzado, el F4.

Darpón ha hecho esta afirmación en una comparecencia de prensa, después de que las plataformas vascas de afectados por la Hepatitis C hayan denunciado, arropados por EH Bildu, PSE-EE, PP y UPyD, que Euskadi sólo está prescribiendo estos medicamentos a los enfermos más graves y no a todos. El consejero ha advertido de que la hepatitis C "no es un problema político" en Euskadi, "aunque alguno tenga la tentación de hacer una utilización interesada del mismo", y ha dejado claro que es un "problema de salud prioritario" para el Servicio Vasco de Salud.

"Osakidetza atiende y trata a todos los afectados ordenadamente", ha dejado claro el consejero, quien ha asegurado que se van a proporcionar los fármacos a todos los enfermos, de los grados F2, F3 y F4, en incluso a los F0 y F1, pero ha precisado que "no a todos a la vez ni desde el primer día", ya que "no es indispensable clínicamente".

En total, desde abril del pasado año se han tratado a 757 pacientes, lo que ha supuesto un desembolso económico de veinte millones de euros, según los datos aportados por el consejero.

En este sentido, ha emplazado a "los que dicen que se utilizan criterios económicos a que hagan la división". Con las nuevas terapias, entre enero y el 12 mayo han sido medicados 612 pacientes. Del total, 26 están catalogados como F2 y 30 como F3.

Con estos datos, el consejero ha dicho que "quien habla de genocidio es porque desconoce la historia e insulta a las verdaderas víctimas de los genocidios", en referencia a la acusación vertida por el portavoz de la plataforma alavesa de afectados, Pepe Mouiliaá, quien ha acusado a Osakidetza de estar perpetrando un "genocidio" con los enfermos de hepatitis C. Darpón ha insistido que "ni en Osakidetza ni en ningún sitio" pueden tratar a 2.500 afectados "en un sólo día".

Así, ha explicado que no se trata de un problema de recursos económicos, sino de "disponibilidad de profesionales y de pruebas diagnósticas", ya que los tratamientos duran alrededor de 12 semanas con una media de seis consultas por paciente.

