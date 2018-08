Sociedad

Televisión

'Juego de Tronos' estudia rodar en Navarra

eitb.eus

04/06/2015

Responsables de la serie han visitado las Bardenas en busca de localizaciones para la sexta temporada.

La aclamada serie "Juego de Tronos" (Game of Thrones), uno de los iconos televisivos del momento en todo el mundo, estudia rodar escenas de su próxima temporada en Navarra, en concreto en el parque natural de las Bardenas Reales.

Según informa en su edición de hoy el Diario de Navarra, los responsables de la serie han visitado ya este paraje semidesértico, aunque de momento no han tomado ninguna decisión.

En este sentido, las Bardenas sería solo una de las muchas opciones que se barajan para rodar localizaciones de la sexta temporada.

El eventual rodaje de "Juego de Tronos" en Navarra supondría un notable impacto económico y turístico para el territorio. Como muestra un botón: la localidad sevillana de Osuna albergó rodajes para la quinta temporada –actualmente en emisión- con todos sus hoteles completos, un aumento de turistas del 20% y escenas de más de 500 extras.

Las Bardenas ya han albergado rodajes de superproducciones internacionales como la película de James Bond El mundo nunca es suficiente o la obra de Ridley Scott El consejero.

Algunas de las localizaciones que sí están confirmadas por la productora HBO para la sexta temporada de la serie son las ciudades de Girona (Catalunya) y Peñíscola (Castellón).

Basada en los bestseller fantásticos Canción de hielo y fuego, de George R.R. Martin, "Juego de tronos" comenzará a rodar la sexta temporada a finales de julio de este año en Belfast.

Mientras tanto, el escritor estadounidense ha anunciado que no participará en más guiones de la serie de televisión para centrarse en la próxima novela de la saga, Vientos de Invierno (The Winds of Winter), que espera poder finalizar antes del estreno de la sexta temporada en televisión dentro de un año.

Vídeo de "La noche de": Navarra, escenario de varias películas de Hollywood