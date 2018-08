Sociedad

¡Confirmado! 'Juego de Tronos' rodará en Navarra

03/07/2015

El casting será este sábado en Tudela. Se buscan 'dothrakis': 800 hombres y 400 mujeres altos/as, morenos/as y en buena forma física.

Ya es oficial. La aclamada serie de televisión "Juego de Tronos" (Game of Thrones) rodará escenas de su próxima temporada en Navarra, según ha confirmado Modexpor Internacional, la agencia encargada del casting.

Precisamente, la selección de extras para estas escenas se llevará a cabo este sábado, 4 de julio, en Tudela. La cita será a partir de las 08:00 en el Colegio de los Jesuitas.

En concreto, Modexpor Internacional busca a 800 hombres y 400 mujeres con una altura mínima de 175 y 170 cm, respectivamente.

El anuncio del casting añade que se busca a personas morenas y "mediterráneas", con buenas condiciones físicas, "pero no culturistas".

Las personas seleccionadas deben estar disponibles para trabajar en Tudela entre el 20 y el 25 de septiembre. Recibirán 50 euros por cada día de rodaje.

La nota recuerda que la Comunidad Foral se encuentra en alerta naranja por altas temperaturas, por lo que recomienda ir provistos de agua y sombreros.

De momento se desconoce qué localización del mundo de "Juego de Tronos" se reproducirá en Navarra, aunque el paisaje seco y semidesértico de la zona y la descripción física de los extras hace pensar en que la Comunidad Foral podría ser el nuevo hogar del pueblo dothraki, que en la próxima temporada volverá a ganar peso en la trama.

El pueblo dothraki de "Juego de Tronos"; ¿será Navarra su nuevo hogar?

Impacto turístico y económico

El rodaje de "Juego de Tronos" podría suponer un notable impacto económico y turístico en Navarra. Como muestra un botón: la localidad sevillana de Osuna también ha albergado rodajes de la quinta temporada con todos sus hoteles completos, un aumento de turistas del 35% y escenas de más de 500 extras.

Las Bardenas Reales ya han sido escenario de rodajes de superproducciones internacionales como la película de James Bond El mundo nunca es suficiente o la obra de Ridley Scott El consejero.

Basada en los bestseller fantásticos Canción de hielo y fuego, de George R.R. Martin, "Juego de tronos" comenzará a rodar su sexta temporada a finales de julio en Belfast, y su emisión será dentro de un año.

Mientras tanto, el escritor estadounidense ha anunciado que no participará en más guiones de la serie de televisión para centrarse en la próxima novela de la saga, Vientos de Invierno (The Winds of Winter), que espera poder finalizar antes del estreno de la sexta temporada televisiva.

