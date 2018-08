Sociedad

Homenaje en Pamplona

Pamplona recuerda a Laffage días antes del aniversario de su asesinato

AGENCIAS | REDACCIÓN

05/07/2015

Por primera vez han participado en el acto de homenaje el alcalde de Pamplona y la presidenta del Parlamento foral.

Unas 300 personas han homenajeado hoy a la joven Nagore Laffage, asesinada en los sanfermines de 2008 a manos de José Diego Yllanes, y han rechazado la violencia machista y las agresiones sexistas.

Por primera vez han participado en el acto de homenaje el alcalde de Pamplona y la presidenta del Parlamento Foral. Además, también han asistido representantes de EH Bildu, Geroa Bai, Podemos, I-E y PSN.

Dos días antes de cumplirse el séptimo aniversario del homicidio de Laffage a manos del pamplonés José Diego Yllanes, la Plaza del Castillo ha sido el escenario del reconocimiento en un acto con fotografías, flores, velas encendidas y un aurresku de honor que dos dantzaris han bailado ante la fotografía de la joven irundarra, en presencia de su madre, Asun Casasola.

Esta ha estado arropada por numerosos pamploneses, entre ellos el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron (EH Bildu), y la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznarez (Podemos), quienes se han situado junto a ella tras tres pancartas con los lemas en euskera y castellano "¡No, es no! Justicia", "Por tu ausencia, Nagore" y "No a las agresiones sexistas ¡no, es no!".

Al ritmo de la txalaparta los asistentes han dejado finalmente bajo la fotografía de Nagore Laffage que presidía el acto las flores y velas, un homenaje convocado por el colectivo "Lunes lilas" que ha finalizado con un cerrado aplauso.

La madre de Nagore Laffage, Asun Casasola, ha agradecido las muestras de apoyo que desde 2008 recibe en Pamplona, a cuyos vecinos ha agradecido su solidaridad y ha lanzado un expreso mensaje 24 horas antes del inicio de los sanfermines: "Que os divirtáis, pero con un poquito de cabeza y respeto. Bebed un poco menos. Un no, es no", ha dicho sobre lo ocurrido con su hija.

Por otra parte, el día de San Fermín iluminarán de morado la fachada del Ayuntamiento de Pamplona.

Nagore Lafagge fue estrangulada el 7 de julio de 2008 por José Diego Yllanes a quien había conocido horas antes y con quien al parecer la chica no quiso mantener relaciones sexuales tras acudir juntos al piso de él.