Sociedad

Pamplona/Iruña

Una joven de 19 años, víctima de una agresión sexual en sanfermines

eitb.eus

13/07/2015

Los amigos del agresor sexual presenciaron el ataque sexual y se "rieron", según ha denunciado Gora Iruñea. Cientos de personas han condenado esta tarde la agresión en una concentración.

Una joven de 19 años ha sido víctima de una agresión sexual "grave" durante los sanfermines de Pamplona/Iruña, según ha denunciado la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista Gora Iruñea.

La Plataforma ha explicado en un comunicado que los hechos, denunciados ya en la Policía, ocurrieron en la noche del 9 al 10 de julio en los baños de un local.

Además, ha señalado que, aunque fue uno el que metió a la chica en los baños, "hay más de un agresor", pues otros "estaban fuera sabiendo lo que estaba pasando, lo permitieron y estaban riéndose de la situación", a la que al parecer pusieron fin dos amigos de la joven que "forzaron la puerta consiguiendo sacarle de allí".

La Plataforma añade que además de este caso de agresión "de alta intensidad" ha tenido "constancia de otras agresiones sexistas de menor intensidad, que han sido denunciadas tanto policial como socialmente, como: tocamientos, insultos, agresiones físicas".

Tras mostrar su apoyo a todas las mujeres víctimas y animarles a denunciar, la Plataforma recuerda que "en sanfermines, como en cualquier otra fiesta, no todo vale. Cuando una mujer dice no, es no, da igual en qué condiciones esté y qué situación sea".

Por eso apela a la "responsabilidad de toda la ciudadanía para construir otro modelo de sociedad, rechazar la violencia sexista y darle una respuesta", ya que, agrega, "la complicidad con los agresores y la pasividad ante cualquier tipo de agresión ya no valen" y "es hora articular una verdadera red social que acabe con la violencia contra las mujeres".

Pamplona hace un alto en la fiesta para condenar la agresión

La denuncia de la agresión sexista ha movilizado a cientos de personas que han hecho un alto en las fiestas para mostrar su condena en una concentración que ha tenido lugar en la plaza Consistorial de Pamplona.

Concentración en la plaza Consistorial de Pamplona. Foto: EFE

Esta agresión, al igual que otras agresiones sexistas de menor intensidad, que han sido denunciadas tanto policial como socialmente, como: tocamientos, insultos o agresiones físicas, han sido rechazadas en una concentración convocada por la plataforma y el colectivo Gora Iruñea que ha congregado a cientos de personas bajo el lema "No a las agresiones sexistas".

Los asistentes, entre los que se encontraban representantes de diferentes formaciones políticas, han portado carteles en los que se leía "Basta ya".

Las redes sociales han sido el cauce elegido por diferentes formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, PSN, I-E o Ciudadanos para condenar la agresión, trasladar su solidaridad a la víctima e instar a movilizarse en contra de este tipo de agresiones.

La presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznarez, o las parlamentarias de EH Bildu Miren Aranoa y Bakartxo Ruiz se encuentran entre quienes a través de twitter han rechazado la agresión.

El colectivo ?Lunes lilas?, por su parte, ha pedido que "el protocolo se ponga siempre en marcha, con el objetivo de que la mujer que ha vivido la agresión, esté siempre bien atendida", al tiempo que ha destacado la actitud de los dos amigos de la joven, cuya actuación se corresponde, según dice, con el lema "No pases".

Además de esta concentración, para denunciar este tipo de agresiones se ha instado a los bares a permanecer sin música esta noche, a partir de las doce, durante 30 minutos.

Teléfono para denunciar las agresiones sexuales y aconsejar a las víctimas: 699 687 687.