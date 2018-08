Imputan al conductor del autobús siniestrado, aunque queda en libertad

Sociedad

27/07/2015

13 estudiantes vascos siguen hospitalizados en Francia. Mientras tanto, los ilesos y los menos graves, 40 han sido trasladados a Euskadi. Han llegado al aeropuerto de Loiu sobre llas 15:20 horas.

El conductor del autocar vasco con 59 personas a bordo accidentado en Lille, en el norte de Francia, ha sido imputado por "heridas involuntarias" y "violación deliberada de una obligación particular de seguridad o prudencia", pero ha quedado en libertad bajo control judicial.

Fuentes judiciales han señalado que el chófer puede volver a España esta misma noche, con la obligación de responder a las distintas convocatorias que reciba hasta la fecha del juicio, que podría celebrarse dentro de entre 12 y 18 meses.

El conductor, que en el momento del siniestro cubría la ruta entre Bilbao y Amsterdam, puede volver a conducir en España, pero no podrá ejercer su actividad en Francia hasta que se decida la sentencia.

El juez de instrucción ha retenido los cargos solicitados por la Fiscalía, por los que podría recibir una pena de tres años de cárcel y 45.000 euros en el caso de la "violación manifiestamente deliberada" de la obligación de seguridad o prudencia, y una multa de 1.500 euros por las heridas involuntarias.

El conductor, que dio negativo en los test de alcoholemia y estupefacientes que se le practicaron, ha admitido durante su interrogatorio ante la Fiscalía que se fió del GPS sin prestar suficiente atención a la ruta.

Seis jóvenes siguen en estado grave

Seis jóvenes vascos siguen en estado grave tras el accidente de autobús sucedido ayer en Lille (Francia), aunque su estado se ha estabilizado y ya no hay ninguna persona en estado crítico, según el último balance oficial.

En total, 13 jóvenes vascos siguen ingresados en Francia. Seis se encuentran graves, y de esos seis, dos se encontraban ayer en estado crítico, pero no se teme por su vida ya que en las últimas horas han experimentado una evolución positiva, según ha explicado el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka.

Mientras tanto, los ilesos y los menos graves, 40 en total, han sido trasladados ya a Euskadi. Han llegado al aeropuerto de Loiu sobre llas 15:20 horas. Les ha recibido un equipo de intervención especializada del Gobierno Vasco formado por psicólogos y personal de Osakidetza, entre otros profesionales.

Todos ellos se encontraban en buen estado de salud, aunque finalmente uno de ellos ha sido trasladado al hospital de Cruces. No obstante, se confía en que en pocas horas pueda ser dado de alta.

En declaraciones a los medios de comunicación, la directora de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Leire Madariaga, ha destacado la satisfacción de los estudiantes por regresar a Euskadi y el hecho de que, en general, todos estaban "tranquilos y contentos de que todo haya salido bien".

El grupo, que ha aterrizado pasadas las 15:00 horas en el aeródromo de Loiu, estaba integrado por 43 personas, 40 de ellas jóvenes estudiantes, acompañados por dos familiares y un responsable de la agencia de viajes.

Psicólogos y personal de Osakidetza en el aeropuerto. Foto: EFE

Madariaga ha informado de que un equipo del Gobierno Vasco se encuentra desplazado a Francia en contacto con las autoridades y los equipos médicos franceses y confía en que, poco a poco, "y en la medida de que los heridos se encuentre mejor", se procederá en próximos días a su traslado a Euskadi.

Por su parte, la responsable en Bizkaia de Emergencias de Osakidetza, Pilar Vázquez, ha reconocido que, en general, el estado de salud de todos los jóvenes es bueno, pese a que uno de ellos ha sido trasladado al Hospital de Cruces.

"Todos estamos vivos y vamos a salir adelante"

En declaraciones a los medios, Ainhoa Isla, una de las estudiantes heridas en el siniestro, ha mostrado su intención de "descansar y asimilar lo que ha sucedido porque ha sido muy fuerte". "Todos estamos vivos y vamos a salir adelante", ha indicado.

Otro de los heridos en el siniestro ha reconocido que el susto ha sido importante y "bastante traumático", pero "esperamos que, con el tiempo, se pase". "A un amigo le han tenido que operar del brazo, pero me han dicho que está estable", ha añadido.

Otro de los jóvenes heridos en el accidente, que padece una fisura en el escafoides, ha considerado lo vivido como "una experiencia más" y ha mostrado su satisfacción por estar ya de regreso.

Por otro lado, familiares de los heridos han reconocido el "nerviosismo sufrido" en las últimas horas desde que fueron conocedores de la noticia.

Familiares y amigos reciben en el aeropuerto de Loiu a los estudiantes. Foto: EFE

El accidente

En el autobús viajaban 59 personas (53 estudiantes vascos, dos conductores y cuatro acompañantes), de las cuales 34 fueron atendidas en el hospital universitario de Lille, la mayoría con heridas leves. 17 de los heridos ya han sido dados de alta, mientras que otros 13 permanecen hospitalizados.

El accidente del autocar, que se dirigía a Ámsterdam desde Bilbao y estaba operado por la agencia bilbaína Viajes Livingston, se produjo a las 05:29 horas de este domingo, cuando el vehículo quedó "decapitado" e incrustado en mitad de un túnel de techo demasiado bajo (de 2,60 metros) del Grand Boulevard de la periferia de Lille, a la altura del municipio de La Madeleine.

El túnel estaba "mal señalizado"

El presidente del consejo departamental de Lille, Jean-René Lecerf, ha explicado que en la zona del accidente faltaba un dispositivo adicional y no obligatorio que impacta a 150 metros antes del túnel contra el vehículo si supera la altura máxima y le alerta.

El embajador de España en Francia ha añadido más datos: "me parece que ese paso no tenía la señalización suficiente. No tenía el arco con cadenas que se suele poner porque lo había roto un camión, ni tampoco tenía advertencia luminosa y a esa hora es muy difícil, entrando en una vía abierta de doble sentido que es una circunvalación, pensar que es un túnel en esas circunstancias".

Los jóvenes no hospitalizados han pasado la noche en un polideportivo habilitado en el municipio de La Madeleine, cercano al lugar de los hechos.

"Hay duchas y calefacción. El organizador del viaje había propuesto un hotel pero los médicos han considerado preferible mantener juntos a los jóvenes y que sean atendidos por voluntarios de protección civil", ha indicado a EFE la portavoz de la delegación del Gobierno francés en el Departamento Norte, Astrid Tombeux.