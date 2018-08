Sociedad

Investigan lo sucedido

Desaparecidas dos jóvenes de 24 y 26 años en Cuenca

Agencias | Redacción

11/08/2015

Ambas quedaron con el exnovio de una de ellas, que también se encuentra en paradero desconocido para recoger varias cosas de su domicilio.

El Juzgado de Instrucción número dos de Cuenca y la Policía Nacional investigan la desaparición de dos jóvenes de 24 y 26 años, Laura Del Hoyo y Marina Okarynska, en Cuenca tras acudir a casa del exnovio de ésta, también en paradero desconocido, para recoger varios enseres.

Los familiares de las chicas presentaron una denuncia el pasado jueves, 6 de agosto, tras no tener noticias de ellas desde la víspera. Al parecer, ambas quedaron con el exnovio de Okarynska en su domicilio para recoger varias pertenencias. La familia no sabe si llegaron a entrar en la vivienda, ya que Sergio Morante también está en paradero desconocido.

Luis Javier Chamón, el portavoz de la familia de Laura Del Hoyo Chamón explicó ayer que, según la información recabada, la pista de las dos jóvenes se pierde cuando ellas quedan. "Perdimos la pista cuando las chicas quedan, ya no sabemos nada más", dijo.

La familia ha pegado cientos de carteles en Cuenca, que también han inundado las redes sociales, en la que pide la colaboración ciudadana si alguien ha visto o conoce datos sobre el paradero de estas dos jóvenes.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chamón admitió que "todavía no se ha tenido conocimiento de alguna pista relevante para saber lo que ocurre" y tampoco se lo comunican a la familia, de forma que, desde la desaparición, no tienen una información concluyente que les ayude.

En cuanto a las hipótesis de dicha desaparición, el familiar insistió en que la familia piensa que ha sido "una desaparición en contra de su voluntad". "Nosotros pensamos que es de lógica", ha agregado, "cuando encuentras un vehículo en el cual encuentran el móvil, dinero, las llaves, la documentación y hasta la medicación que necesita", ya que Laura "sufre una especie de taquicardia y necesita esa medicación a diario". La chica también dejó a su perro, cosa que afirman, no haría ya que estaba muy unida a él.

Sobre el chico desaparecido, Chamón ha afirmado que, personalmente no le conoce y no tiene conocimiento sobre esta persona. Tampoco sobre sus supuestos antecedentes penales, ya que, ha incidido, lo que intenta la familia es buscar a las jóvenes por todos los medios. "No tenemos ni tiempo ni ocasión de poder ver ni las noticias ni nada", aseverando que consultan los medios sociales por contestar a las personas que les están dando cariño.