Sociedad

Plaza de toros de Bilbao

EH Bildu denuncia que Vista Alegre genera 15.000 euros de pérdidas

Agencias | Redacción

21/08/2015

Según Aitziber Ibaibarriaga, los datos dejan en evidencia que los toros son un ''negocio ruinoso'', y urge abrir un debate sobre el uso de la plaza de toros.

La portavoz de EH Bildu en Bilbao, Aitziber Ibaibarriaga, ha afirmado que la plaza de toros de Vista Alegre es un "negocio ruinoso para las arcas públicas" de la ciudad, que arrojó pérdidas de 14.939 euros en 2014. En una rueda de prensa este viernes, ha afirmado que "urge abrir un debate sobre su uso" y ha abogado por transformar el actual espacio en una Plaza de Ocio "abierta a la ciudadanía los 365 días del año''.

La concejal ha explicado que este jueves tuvo lugar una Junta Administrativa de la Plaza de Toros de Vista Alegre, en la que se aprobaron las cuentas del años 2014.

Ha indicado que aunque EH Bildu "no está representada en esa junta por el veto impuesto" por el PNV y el PSE, la coalición ha tenido acceso a las cuentas y las han analizado "con detenimiento".

Según ha dicho, la Plaza de toros "ha entrado oficialmente en números rojos", como constata la auditoría encargada por la Junta Administrativa de la Plaza de Toros a la empresa Sbayc.

Ibaibarriaga ha indicado que en 2014, la Plaza arrojó unas pérdidas de 14.939,78 euros, frente a los 74.527,84 euros de beneficio de 2013. La "curva descendente es más que evidente", ha dicho, dado que se ha pasado de un resultado de 104.768,67 euros en 2012 a unas pérdidas de 14.939,78 euros en 2014.

A su juicio, estos datos oficiales "dejan en evidencia que los toros son un negocio ruinoso para las arcas públicas de esta ciudad", dado que la Plaza de Toros es propiedad del Ayuntamiento en un 50%, mientras que la Casa de Misericordia es la propietaria de la otra mitad, según ha recordado.

Por ello, EH Bildu considera que, "antes de que el agujero vaya a más y se convierta en una losa para las arcas municipales, es momento de abrir un debate serio sobre el uso de la Plaza de toros".

"Subvención encubierta"

A estos "números rojos" hay que sumar, según Ibaibarriaga, otros 65.000 euros gastados directamente por el Ayuntamiento (45.000 por el área de Alcaldía en la compra de abonos para repartir entre concejales y altos directivos; y 20.000 por Acción Social para asociaciones de jubilados), una "subvención encubierta" sin la que "estaríamos hablando de un déficit de 80.000 euros".

"Maltrato animal" y función social

Para EH Bildu, la Plaza de toros, además de ser un espacio de "maltrato animal", no cumple la función social "que se le supone, y que no es otra que contribuir a la financiación de la Casa de Misericordia", dado que "al menos en los últimos tres años no ha destinado ni un solo euro a la Misericordia".

Misericordia".