¿Qué hago si veo un nido de avispas asiáticas?

27/08/2015

Desde la Diputación de Araba avisan: "Nunca hay que tocarlo". Llamar de inmediato a los teléfonos de emergencias es también fundamental.

La presencia de un nido de avispas asiáticas motivó este miércoles la suspensión del concierto de Calum en Aste Nagusia 2015 de Bilbao. El Parque Europa, lugar en el que iba a tener lugar la actuación, fue testigo de cómo los Bomberos de la capital vizcaína retiraban la colmena; ante el riesgo que pudiera conllevar dicha tarea, y en previsión de que podía reunirse un significativo número de asistentes para disfrutar con Calum, las autoridades optaron por dejar en suspenso su concierto y manejan ahora diversas opciones para intentar que pueda celebrarse en esta misma semana.

Hace ya algunos años que la avispa asiática llegó a Euskal Herria, pero, ¿qué se puede hacer en caso de detectar un nido? Lo primero que hay que tener en cuenta es que no es sencillo verlo, porque los suelen construir a bastante altura, en torno a 15 metros sobre el suelo, con lo que las ramas y el follaje pueden impedir en verano que lo visualicemos. Si lo conseguimos ver, es importante seguir algunas recomendaciones que, por ejemplo, detalla el Ayuntamiento de Donostia en su web:

-No acercarnos al avispero: la avispa asiática no suele agredir a las personas si no es agredida anteriormente, por lo que es básico no provocarla. Los nidos de la avispa asiática suelen tener forma como de un balón, y están hechos de papel. La manera de saber si lo que tenemos delante es una avispa asiática es fijarnos en el tamaño del insecto, muy superior al que estamos habituados a ver en la avispa común.

-No tocar el nido, porque podemos hacer, precisamente, que las avispas se sientan atacadas. Tal y como señalan fuentes de la Diputación de Araba a eitb.eus, este es un consejo que hay que tener muy en cuenta para evitar riesgos mayores.

-Avisar de inmediato a los servicios de emergencias, para que se encarguen de la retirada del nido. En Bizkaia, es Base Gorria, del Departamento de Agricultura, quien lleva a cabo esta labor (su teléfono es 94 446 52 97, o 94 446 50 11; se ubica en Lezama); en Donostia, el Ayuntamiento llama a marcar el 092 en el teléfono, para poner en alerta a la Guardia Municipal. En cada localidad, el cuerpo de bomberos y la Policía Municipal trabaja en coordinación para retirar los avisperos, junto con personal especializado. Desde la Diputación de Araba, señalan que llamar al 112, el teléfono de emergencias, puede ser la vía más rápida para dar solución al problema.

La ayuda ciudadana es importante

La ayuda ciudadana es clave en la lucha contra la avispa asiática, ya que la retirada de un nido pequeño, de los que las avispas reinas construyen en los meses de primavera, supone evitar la elaboración de 200 nidos grandes, con cerca de 2.000 avispas cada uno.

La avispa asiática llegó a Europa en 2004, a través del puerto de Burdeos, y comenzó muy pronto a generar gran preocupación ante la agresividad que mostraba hacia las abejas en nuestro continente: la avispa asiática, además de consumir flores y fruta madura, se alimenta de ellas.