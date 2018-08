Sociedad

2015-2016

Más de 110.000 alumnos comienzan el curso escolar en Navarra

agencias | redacción

10/09/2015

El Gobierno navarro ha criticado el PAI (Programa de Aprendizaje de Inglés), al considerar que UPN lo implantó para "marginar al euskera de la enseñanza pública".

Más de 110.000 alumnos, una cifra similar a la del año pasado, comienzan desde hoy el curso escolar 2015-2016 en un total de 299 centros educativos de la Comunidad Foral.

De los 170 colegios públicos, 69 son bilingües (euskera y castellano) y 101 no bilingües, mientras que, de los 61 institutos (IESO, IES y CIP), 24 son bilingües y 37 no lo son.

Además, son públicas 83 escuelas de educación infantil de primer ciclo, de las que 32 desarrollan su labor en euskera. En cuanto a los centros concertados que imparten segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria, 18 lo hacen en euskera y 50 en castellano.

Este año, el inicio del curso está mediatizado por la polémica en torno a la implantación de la LOMCE y de las decisiones que pueda tomar tras las elecciones el nuevo Gobierno central sobre esta ley, que el Ejecutivo navarro considera que debería ser derogada.

Además, persiste el cruce de acusaciones entre los partidos por la decisión de paralizar la extensión del PAI (Programa de Aprendizaje de Inglés), hasta que se haga una evaluación del programa, que el Gobierno de Navarra considera que UPN implantó para "marginar al euskera de la enseñanza pública".

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, ha advertido de que por culpa de los plazos, el nuevo Gobierno navarro no ha podido organizar el curso como le hubiera gustado, que no ha podido poner el modelo D en la zona no vascófona.

Por otro lado, Mendoza ha anunciado que ofertarán más que las 134 plazas para oposiciones que propuso UPN.