27 heridos en un accidente de tren en la estación de Abando

E.GARAIKOETXEA | EITB.EUS

14/09/2015

Una unidad de cercanías de Renfe procedente de Orduña se ha pasado de frenada y ha colisionado con los topes de la estación.

Un total de 27 pasajeros de una unidad de cercanías de Renfe han resultado heridos este lunes al colisionar el tren con los topes de la estación de Abando Indalecio Prieto de Bilbao.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a eitb.eus, el suceso ha tenido lugar a las 08:15, cuando por causas que aún se desconocen, la unidad, procedente de Orduña con 250 pasajeros, se ha pasado de frenada y ha chocado con la topera hidráulica de la vía.

A consecuencia del impacto, siete personas han tenido que ser evacuadas al Hospital bilbaino de Basurto. Además, otros 20 pasajeros han sido atendidos en la misma estación y han podido abandonar el lugar del suceso por su propio pie.

Bilbao estación de Abando, actualización de información: número total de heridos: 27. 7 evacuados y 20 atendidos en el lugar.

En el tren viajaban unas 250 personas, la mayoría de las cuales ya estaban de pie para bajarse, lo que ha aumentado el número de contusionados.

Investigan las causas

El tren no ha sufrido daños por el choque, ni tampoco la topera de los andenes. La máquina ha sido trasladada a los talleres de Renfe para analizarla. La Ertzaintza, entretanto, ha hecho las correspondientes pruebas al maquinista, que no se encuentra herido, y que asegura haber frenado. Por el momento, se desconocen las causas del suceso, aunque no se descarta un posible fallo en los frenos.

Topes donde ha chocado el tren de cercanías de Renfe. Foto: EFE

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, se ha desplazado hasta la estación de Abando, junto al concejal de Seguridad, Tomás del Hierro, para interesarse por

el estado de los lesionados y por las posibles causas del siniestro.

Dos servicios suspendidos

Debido al choque, Renfe ha suspendido dos servicios de cercanías entre Bilbao y la localidad alavesa de Laudio/Llodio, aunque una hora después los cercanías de Renfe han recuperado la normalidad en sus tres líneas.