Un hombre de 48 años, asesinado por su hijo en Donostia-San Sebastián

AGENCIAS | REDACCIÓN

17/09/2015

El crimen ha tenido lugar en el barrio de Buenavista. El supuesto homicida de 25 años ha sido arrestado. Ha sido el propio agresor quien ha alertado a la Policía.

Un hombre de 48 años ha sido asesinado hoy en Donostia-San Sebastián supuestamente por su hijo, de 25, que ha sido detenido, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 16:40 horas un garaje de la calle Berra Behea. En este lugar, el joven ha agredido con un arma blanca a su padre y le ha infligido heridas mortales. Ha sido el propio agresor quien ha alertado a la Policía del suceso.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Municipal, la Ertzaintza y una ambulancia, cuyos sanitarios han tratado de reanimar a la víctima, pero no han logrado evitar su fallecimiento.

En ese mismo momento, los agentes de la Ertzaintza han detenido al agresor, que ha sido trasladado a la comisaría de Donostia-San Sebastián, donde permanece arrestado.

Víctima discapacitada

El agresor ha asestado varias cuchilladas en el cuello y en el pecho a su padre, que según los vecinos era discapacitado. La víctima residía en la tercera planta del número 11 de esta calle, en un piso adaptado para minusválidos de un inmueble de viviendas de protección oficial promovidas por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

A las 20:30 horas ha salido un furgón fúnebre para trasladar los restos de la víctima, una vez ordenado el levantamiento del cadáver.

Vecinos

Una vecina del 3º derecha del número 11 de la calle, que reside puerta con puerta con la víctima, ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que el hombre había llegado a vivir hace unos meses al piso, en el que cree que el hijo no pernoctaba.

Esta vecina se cruzaba habitualmente con la víctima, no así con el hijo, por lo que considera que el joven no residía en este domicilio.

"Jamás me lo habría imaginado, nunca he escuchado broncas ni una palabra más alta que la otra", explica la vecina, quien detalla que el fallecido no trabajaba porque tenía una discapacidad y su piso estaba adaptado para minusválidos.

Otro residente del inmueble ha apuntado que en el piso vivían padre e hijo, pero que no se relacionaban mucho con los vecinos, ya que llevaba apenas unos meses residiendo en este piso.