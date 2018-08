Sociedad

El hombre que mató a su hijastra en Barakaldo, declarado culpable

AGENCIAS | REDACCIÓN

28/09/2015

El jurado popular ha declarado al acusado culpable de asesinato con alevosía con el agravante de parentesco.

El jurado popular ha declarado culpable a Víctor Manuel D.S., el hombre juzgado por asesinar a su hijastra de 3 años en Barakaldo en octubre de 2013. En concreto, le ha declarado culpable de un delito de asesinato con alevosía, con el agravante de parentesco.

La Fiscalía mantiene su petición de 18 años de cárcel, y las acusaciones particulares que han representando a la madre y el padre de la niña 18 y 20 años de prisión, respectivamente.

Tras cuatro sesiones de juicio celebradas la pasada semana, el jurado popular ha considerado probado "por unanimidad" que la persona que causó la muerte a Yaisha fue el acusado, aunque no "de forma intencionada", pero sí "asumiendo que este resultado podría producirse tal y como finalmente se produjo".

Asimismo, el jurado añade "alevosía" porque, "dada la corta edad de la menor, el acusado le dio muerte sin que aquella tuviera ninguna posibilidad de defenderse".

"No hay premeditación ni intencionalidad, porque no estaba buscado el asesinato, no había preparación previa, pero, en el momento en que empezó la acción, sabía o debía saber perfectamente que con esa acción podía matar a la niña, y no le importó y no paró", han añadido los abogados del padre y la madre de la menor.

La niña fue agredida

En la primera sesión, el acusado cambió su versión de lo ocurrido y, tras mantener desde que ocurrieron los hechos, el 3 de octubre de 2013, que la menor se había caído por las escaleras del portal, manifestó ante el juez y el jurado que abrió la puerta de entrada a la vivienda "tan fuerte" que la pudo golpear de forma involuntaria.

Ambas versiones, tanto la caída por las escaleras como el golpe con la puerta, fueron descartadas por los forenses que realizaron tanto el levantamiento del cadáver como la autopsia. La hipótesis de los forenses que realizaron la autopsia es que fue agarrada por el cuello, levantada con fuerza y golpeada "contra una superficie dura", lo que le provocó "dos traumatismos severos en la parte de posterior de la cabeza" que le causaron la muerte, y uno más en la parte delantera, donde quedó "dibujada la trama del papel pintado de la pared del pasillo".