Sociedad

Tercera sesión del juicio

Porto niega haber matado a su hija pero cae en contradicciones

Agencias | Redacción

01/10/2015

Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra, acusada de su asesinato junto a su exmarido Alfonso Basterra, ha sido la primera en declarar este jueves en el juicio que trata de determinar si ellos mataron a su hija adoptiva en septiembre de 2013, en un "plan" orquestado por ambos, como sostienen el fiscal y la acusación popular.

La causa judicial, abierta con el hallazgo, en una pista forestal de Teo (A Coruña), el 22 de septiembre de 2013 del cuerpo sin vida de la niña de origen chino, Asunta, a la que adoptaron sus progenitores cuando todavía no había cumplido un año.

Niega haber matado a su hija

"No maté a mi hija, no, no maté a mi hija", así de contundente ha respondido Rosario Porto a su abogado, José Luis Gutiérrez Aranguren, cuando éste le ha preguntado directamente si había sido la responsable de la muerte de la menor. Visiblemente afectada, Porto ha declarado durante ocho horas ante el jurado y, aunque ha incurrido en contradicciones, las ha atribuido a las "lagunas" que tiene con respecto a esos días y ha situado a su hija con Alfonso Basterra en los momentos clave de sedación.

Problemas de salud



Sobre su estado de salud, Rosario Porto ha indicado que a mediados de 2013 se encontraba "muy tocada" tras su ingreso hospitalario, entrando en una depresión y afectada por "acontecimientos muy duros", como la muerte de sus padres.

Para ello, ha explicado, durante el mes de julio tomó "algún Orfidal suelto" para "conciliar el sueño", aunque no empezó a pautarlos hasta finales del mes de julio. Rosario Porto ha dicho que era Alfonso Basterra el que le proporcionaba el 'Orfidal' y ha asegurado que, antes de visitar ella misma a un psiquiatra a finales de julio, creía que su exmarido "había hablado con un doctor para pedirle una receta" para ella.

En todo caso, ha negado que ella le diese nunca este fármaco a Asunta y, aunque cree que Basterra tuvo "ocasión", lo ha puesto en duda.

A preguntas del fiscal, Porto ha narrado sus problemas de salud y los recurrentes estados de depresión de los que fue víctima. Tras su separación, a principios de 2013, después de que Alfonso Basterra descubriese una infidelidad, la madre de Asunta estuvo ingresada durante un mes en el hospital.

Supuesto intento de matar a su hija

Ante el jurado, Rosario Porto ha narrado el episodio que supuestamente vivió en su domicilio la noche del cuatro al cinco de julio cuando, tras dejar olvidadas las llaves en la puerta de su casa, un desconocido entró en su domicilio.

Así, ha asegurado que se despertó con los gritos de la niña, que estaba siendo atacada por el intruso en su habitación, y que, movida por un arrebato, se abalanzó hacia el atacante, que huyó.

Última vez que vio con vida a Asunta



Porto ha asegurado al fiscal que la última vez que vio con vida a su hija fue al lado de su vivienda en Santiago, a donde la trasladó en coche desde la casa de Montouto, en Teo (A Coruña).

Según su versión, el sábado por la tarde madre e hija fueron hasta la casa de Teo para recoger ropa de verano para pasar el fin de semana en Vilanova de Arousa (Pontevedra). Pero, una vez allí, la menor le pidió regresar al piso de Santiago para terminar sus deberes.

Previamente, Porto ha dicho que ella no había ido desde hacía un tiempo a esa casa (donde la acusación sostiene que se produjo el crimen) hasta el mismo día de la muerte de la menor. Sin embargo, en los documentos mostrados por el Ministerio Fiscal figura que cuatro días antes de la muerte de Asunta alguien desconectó la alarma. La acusada ha negado que fuese ella y ha explicado que sólo tenían llaves de la finca su exmarido, Alfonso Basterra, con quien la niña pasó la tarde; y un vecino.

Por otra parte, aunque cuando interpuso la denuncia por la desaparición de Asunta no mencionó en ningún momento que ese día había ido a Teo con la niña, Porto ha defendido este jueves que no se trata de un "cambio de versión", sino que tiene "lagunas" sobre lo que ocurrió ese día y los posteriores.

Los policías que investigaron al pederasta de Ciudad Lineal descartan vínculos con Asunta

Los policías que lograron la detención del presunto pederasta de Ciudad Lineal (Madrid), Antonio Ortiz, coinciden en negar categóricamente cualquier tipo de relación entre esta persona y la niña Asunta Basterra. Han definido a Europa Press como "una burda mentira" la tesis esgrimida por el abogado de Rosario Porto.