Sociedad

Vitoria-Gasteiz

Maroto arremete contra la Capitalidad Gastronómica

agencias | redacción

01/10/2015

Javier Maroto denuncia que el alcalde Gorka Urtaran va a pagar una factura de 50.000 euros a los organizadores del récord Guinness de la mayor tortilla de patata sin que estos lograran su objetivo.

El exalcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, ha afirmado que la organización de la Capital Española de la Gastronomía ha aprovechado "el cambio de gobierno" en el Ayuntamiento de Vitoria para "conseguir lo que no les corresponde".

Maroto, que ha visitado Barakaldo dentro de la "ruta social" de su partido, se ha referido al pago de la factura de 50.000 euros pendiente de abonar por el frustrado récord Guinness de la mayor tortilla de patata y ha señalado que la organización de la capitalidad gastronómica "no lo está haciendo bien".

Maroto se ha referido a las declaraciones de la organización respecto a que el Ayuntamiento sabía que no se podía lograr el récord y se ha preguntado por qué han pedido durante meses al Récord Guinness "que certificasen que era la tortilla más grande".

Para Maroto "lo único que ha sucedido es que no consiguieron el objetivo" y ha asegurado que como alcalde decidió "no abonar la factura, y han aprovechado un cambio de gobierno para poder conseguir lo que no les corresponde".

"Lo que hay aquí es intento de cobrar 50.000 euros y de un alcalde, el nuevo alcalde de Vitoria, que con tal de afear al anterior es capaz de pagar del dinero de todos una factura que no les corresponde", ha señalado.

El exalcalde ha insistido en que "defender el interés general es no pagar lo que no se consigue, como en cualquier ámbito de la vida profesional".

