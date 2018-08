Sociedad

Francia - Reino Unido

Restablecido el tráfico en el Eurotúnel

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/10/2015

El transporte de viajeros y mercancías ha permanecido interrumpido esta madrugada a causa de la entrada de un centenar de inmigrantes. Sin embargo, se mantienen los retrasos.

El servicio de pasajeros y de carga del Eurotúnel ha sido restablecido a las 08:00 horas de este sábado tras haber permanecido interrumpido esta madrugada a causa de la entrada de un centenar de inmigrantes en su terminal francesa.

"Todavía se mantienen retrasos y algunos problemas en los horarios que durarán toda la mañana", señaló el portavoz de la empresa concesionaria Eurotúnel.

Los inmigrantes penetraron en las instalaciones del Eurotúnel sobre la medianoche al saltar una de las vallas de seguridad y superar la interposición de los agentes de seguridad privada que vigilan el lugar.

"Hasta que no se ha comprobado que las condiciones de seguridad no eran óptimas no se ha restablecido el servicio", señaló el portavoz.

Un portavoz de la compañía dijo que era "una invasión masiva y la intrusión de un grupo muy grande y coordinado de inmigrantes", según un portavoz citado por Sky News.

El transporte entre Folkestone (Reino Unido) y Calais (Francia) se ha visto afectado por la intrusión de los inmigrantes, añadió la fuente.

Fuentes de la Prefectura indicaron que se han registrado algunos heridos leves, que han sido trasladados a hospitales.