Investigación del Vaticano

El papa da por cerrado el caso de los presuntos abusos en Gaztelueta

EIDER GARAIKOETXEA | EitB.EUS

12/10/2015

La familia muestra su "asombro" porque ni siquiera han sido informados del inicio de las investigaciones. Gaztelueta confía en que el cierre restablezca su "buen nombre".

El papa Francisco ha decidido cerrar el caso de los presuntos abusos sexuales sufridos por un exalumno del colegio vizcaíno Gaztelueta por parte de un antiguo profesor, según un comunicado hecho público este lunes por el centro del OPUS DEI.

El papa había ordenado instruir un juicio canónico a raíz de esta denuncia, que conoció a través de una carta remitida por el padre de la presunta víctima. Finalmente, tras una "amplia investigación" de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha concluido que los hechos denunciados "no han sido probados", por lo que afirma que "se debe restablecer el buen nombre y la fama del acusado, sin que proceda adoptar, ulteriormente, ninguna otra medida en relación a la citada persona", añade la nota.

La instrucción realizada ha contado con "un minucioso análisis" de "numerosos documentos públicos y privados", así como otros testimonios y entrevistas a diversas personas. Finalmente, según concluye la nota, la Santa Sede "ha confirmado las conclusiones" de las investigaciones realizadas por el colegio, la Inspección de Educación del Gobierno Vasco, la Fiscalía de Menores y el fiscal superior del País Vasco.

El colegio, no obstante, reitera su disposición y compromiso para "continuar colaborando con las instituciones oficiales", concluye la nota firmada por el director del colegio, Imanol Goyarrola.

El caso prosigue, sin embargo, por vía judicial ordinaria. La presunta víctima, un joven que cuenta ahora con la mayoría de edad, interpuso una querella criminal por abuso y agresión sexual y contra la integridad moral en un juzgado de Getxo. El juez admitió a trámite la querella, y en estos momentos, el caso se encuentra en fase de instrucción. La decisión adoptada por el Vaticano no afecta en modo alguno a esta vía abierta por la Justicia.

Gaztelueta confía en que se restablezca el "buen nombre" del colegio

El director del colegio Gaztelueta, Imanol Goyarrola, ha afirmado que la "verdad" sobre la denuncia de supuestos abusos a un alumno por parte de un antiguo profesor de este colegio "la tiene que determinar la justicia".

En declaraciones a Radio Euskadi, Goyarrola ha asegurado estar "muy contento" con la decisión del Papa Francisco de cerrar el caso, y ha subrayado que la investigación realizada por el centro fue "exhaustiva y coincide con las investigaciones que hicieron las otras instancias oficiales y también coincide con la investigación realizada por el papa".

"En un principio, me sorprendió el interés del papa cuando, hace unos años me enteré, no me lo esperaba, pero me pareció muy bien. Todos sabemos que el papa siempre se interesa de forma sincera por la verdad y lógicamente todas las investigaciones que ayuden a esclarecer la verdad son bien recibidas", ha manifestado.

El centro, ha insistido, está ahora "a la espera de que vaya por el cauce ordinario, que es la justicia ordinaria, y no queremos hacer una exposición mediática de esto, porque es un tema delicado, es un tema en el que hay personas implicadas y es la justicia quien tiene que esclarecer" lo ocurrido, y el centro "colaborará en todo lo que nos pida".

Tras agradecer las "innumerables muestras de apoyo" recibidas, ha considerado que el restablecimiento del "buen nombre" del colegio se conseguirá "esclareciendo los hechos y la verdad". "Cuando se sepa la verdad, queremos que se publique y que llegue a la sociedad", ha añadido.

La familia denuncia que no han hablado con la víctima

Por su parte, la abogada de la familia, Leticia de la Hoz, ha afirmado que está "asombrada", por un lado, porque no han recibido notificación de que el Vaticano haya cerrado el caso, pero en primer lugar, porque ni siquiera les han informado sobre el inicio de las investigaciones al respecto.

En declaraciones a Radio Euskadi, la abogada ha puesto en duda que se haya iniciado la investigación "porque es la primera noticia que tenemos, pero si han investigado algo", ha añadido, "ha sido en el entorno del presunto agresor, no en el de la víctima".

De la hoz, ha cuestionado, por tanto, las investigaciones, porque asegura que la Santa Sede ni siquiera se ha puesto en contacto con la supuesta víctima de los abusos sexuales.