Recuperan 21 cadáveres del autocar siniestrado en Francia

EITB.EUS

24/10/2015

Todavía no se ha podido establecer el número real de fallecidos, que podrían ser 43 ó 44, porque no se sabe exactamente cuántos viajeros iban en el autobús.

Los cuerpos de 21 de las víctimas mortales del accidente de autobús ocurrido ayer en Puisseguin, al suroeste de Francia, han sido extraídos hoy por los investigadores, que han señalado que la identificación puede prolongarse varias semanas.

Los cadáveres han sido trasladados esta mañana al instituto anatómico de Burdeos.

El coronel Patrick Touron, director adjunto del IRCGN, explicó a los medios que se están recogiendo efectos personales para ayudar a identificar a las víctimas, ya que muchos cuerpos están muy deteriorados debido al incendio que se declaró tras el choque.

Uno de los equipos trabajará también en las dentaduras, para lo cual se han pedido informes odontológicos a los familiares, a quienes también se están tomando muestras de ADN.

Touron, quien advirtió de que pueden pasar tres semanas antes de la "identificación formal" de los cadáveres, explicó el método de trabajo, con una gran mesa a escasos metros de los restos calcinados del autocar donde se iban clasificando y depositando los diversos indicios con etiquetas

43 fallecidos confirmados hasta el momento

Tal como se ha dicho hasta el momento se han confirmado 43 fallecimientos, entre ellas un niño de 3 años, en la colisión que sucedió ayer entre un autobús y un camión que tuvo lugar en una carretera secundaria cercana a Burdeos.

No obstante, todavía no se ha podido establecer el número real de fallecidos, que podrían ser 43 ó 44, porque no se sabe exactamente cuántos viajeros iban en el autobús, dado que la lista estaba en su interior y se quemó. Los fallecidos en el autocar serían 41 ó 42, a los que hay que añadir el camionero Cyril Aleixandre, de 31 años, y su hijo, de 3, que viajaba en la cabina y sobre cuyos restos no hay dudas.

De los ocho supervivientes -entre los que está el conductor del autobús- cuatro siguen hospitalizados en Burdeos y Libourne, aunque no se teme por la vida de ninguna de ellos, precisó la prefectura (delegación del Gobierno).

El accidente se produjo en torno a las 07:30 horas en una sinuosa carretera, la D17, que atraviesa la región vitivinícola de Saint-Emilion.

Según el alcalde de Libourne, Xabier Sublett, el camión, que transportaba madera, había perdido el control y se encontraba en medio de la vía cuando el autobús, en una zona de poca visibilidad, le percutió.

El conductor del autobús, que no ha fallecido, trató de evitar la colisión, pero al ver que era imposible abrió las puertas del mismo para facilitar la evacuación de los pasajeros.

Pero el choque provocó una importante deflagración que incendió ambos vehículos.

El autobús había partido minutos antes de la pequeña localidad de Petit-Palais, de menos de 800 habitantes, cuyo club de la tercera edad había organizado una excursión a Arzacq, en el vecino departamento de Bearn.

El diputado ecologista de la región Noel Mamere ha asegurado que el lugar en el que se produjo el accidente es una curva con "la visibilidad muy reducida" y que había registrado más accidentes, lo que había llevado a las autoridades locales a solicitar reformas.

Peor accidente en 33 años

Se trata del peor accidente de circulación en Francia desde que en julio de 1982 un autobús que transportaba a escolares chocó en una autopista cerca de Baume, en el centro del país, provocando 53 muertes, 44 de ellos niños.

Desde Grecia, donde se encontraba de viaje oficial, el presidente, François Hollande, dijo estar "sumido en la tristeza" y señaló que el Gobierno está "plenamente movilizado" por el drama.

En un comunicado, Hollande se comprometió a aclarar las circunstancias del "terrible accidente", al tiempo que prometió la solidaridad con los afectados.

Casi 200 gendarmes se personaron en la zona para ayudar a las víctimas y para comenzar la investigación, encargada a la Fiscalía de Libourne.