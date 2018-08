Sociedad

EUSKALMET

Alerta naranja en la costa vasca por riesgo marítimo

AGENCIAS | REDACCIÓN

27/10/2015

La pleamar de la tarde será excepcionalmente alta, por lo que hay riesgo de que rebasen la primera línea del litoral, como podría ser el caso del malecón de Zarautz.

El Departamento Vasco de Seguridad ha elevado de aviso amarillo por riesgo marítimo costero a alerta naranja, ya que se prevé que se registren olas de entre 3 y 3,5 metros, que serán coincidentes con una pleamar excepcionalmente alta, por lo que hay riesgo de que rebasen estructuras del litoral.

La alerta naranja estará activa desde las 14:00 hasta las 18:00 horas y afectará únicamente a la primera línea de la costa debido a que se esperan mareas muy vivas, sobre todo en torno a la pleamar, prevista para las 16:16 horas.

Según la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, una profunda borrasca en el Atlántico, situada al oeste de las Islas Británicas, que se irá desplazando hacia el sur, generará este fuerte oleaje.

Las olas irán subiendo desde 1 o 1,5 metros de madrugada hasta los 3 o 3,5 a partir del mediodía, con olas cada 15 o 16 segundos por la tarde.

Euskalmet alerta de que la pleamar de la tarde será excepcionalmente alta, (4,9 metros en el puerto de Bilbao) por lo que hay riesgo de que rebasen la primera línea del litoral, como podría ser el caso del malecón de Zarautz.

El miércoles las mareas seguirán siendo muy vivas, sobre todo por la tarde, pero el oleaje irá a menos, por lo que el impacto en costa también será menor.

Alerta en Getxo

En Getxo, el alcalde Imanol Landa ha convocado la Mesa de Crisis y el Ayuntamiento está difundiendo mensajes SMS a comerciantes y personal hostelero de las zonas de riesgo (Puerto Deportivo, Playa de Ereaga y Puerto Viejo) para informarles de las recomendaciones a seguir.

El acceso a esas zonas de riesgo estará cortado de 15:15 a 17:15 horas.

La Dirección de Atención de Emergencias ha recomendado a la población alejarse de la playa y de lugares que puedan ser afectados por las mareas; evitar la utilización de embarcaciones y revise sus amarras; no practicar deportes acuáticos en ningún caso; no realizar actividades en el mar; alejarse de donde rompan las olas (rocas, espigones, muelles) y no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados.