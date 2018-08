Sociedad

Santiago

Los padres de Asunta declarados culpables de la muerte de su hija

agencias | redacción

30/10/2015

El jurado ha tomado la decisión por unanimidad y descarta el indulto o la reducción de condena. El abogado de Porto ha declarado que recurrirán la sentencia.

El jurado popular ha declarado hoy, por unanimidad, a los padres de Asunta, la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra, culpables del asesinato de su hija, a la que adoptaron cuando era un bebé.

Este ha sido el veredicto sobre la muerte violenta de esta niña de apenas 12 años, cuyo cadáver fue hallado en una pista forestal de Teo (A Coruña) el 22 de septiembre de 2013.

Los cinco hombres y cuatro mujeres que integran este órgano, y que empezaron a deliberar el pasado lunes, han coincidido en que la víctima no tuvo posibilidad alguna de defenderse, tal y como se ha expuesto esta mañana en la lectura de la resolución emitida en los juzgados compostelanos.

También han concordado todos ellos en que no han encontrado "hechos no probados" y en mostrarse, asimismo, no favorables al indulto ni a la suspensión de la pena.

Los abogados de la defensa, José Luis Gutiérrez Aranguren y Belén Hospido, habían pedido para sus clientes la libre absolución, al considerar que no había pruebas de cargo y también que la instrucción hecha se enfocó a culparlos directamente ya desde el inicio mismo de las indagaciones.

Recurso de la defensa de Porto

El penalista José Luis Gutiérrez Aranguren, que se ocupa de la representación legal de Rosario Porto, ha anunciado que "recurrirá hasta la última instancia", puesto que ésta sigue "proclamando a ultranza" su inocencia.

Aranguren, ha confesado que su patrocinada está "en shock" y que ambos sienten "incredulidad compartida" ante el veredicto del jurado popular, porque es "absolutamente discordante" con las pruebas existentes.

Además, ha asumido que él mismo es "el mayor responsable de este fracaso".

Por su parte, la abogada Belén Hospido, que defiende a Alfonso Basterra, ha rechazado la circunstancia agravante de alevosía y ha matizado que no se puede hablar de asesinato, en todo caso tendría que dirimirse un homicidio, cuya pena estaría entre los doce y doce años y medio en prisión.

La acusación popular, que ha ejercido en esta causa la asociación Clara Campoamor, ha demandado 20 años de prisión, mientras que el Ministerio Fiscal se ha mantenido en los 18 años de cárcel y ha reclamado que Alfonso Basterra y Rosario Porto continúen recluidos en el penal coruñés de Teixeiro hasta el fallo, puesto que ahora hay "mayor riesgo de fuga".