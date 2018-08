Sociedad

Oregi exige 'conocimiento y voz' sobre el almacén nuclear de Garoña

03/11/2015

Según ha explicado la consejera de Medio Ambiente, el Gobierno Vasco no ha tenido conocimiento ni ha sido consultado sobre el almacén temporal de combustible nuclear en Garoña.

La consejera vasca de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, ha exigido hoy tener "conocimiento y voz" en la tramitación para instalar un almacén temporal de combustible nuclear en Garoña.

El pasado 9 de octubre el Boletín Oficial del Estado publicó el estudio de impacto ambiental favorable a un almacén temporal individualizado de combustible nuclear gastado en esta central, un trámite que fue interpretado por los movimientos ecologistas como un paso hacia la reapertura de la central.

Oregi ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu no ha tenido conocimiento ni ha sido consultado sobre este procedimiento al considerar que no afecta a la Comunidad Autónoma Vasca, algo con lo que ha dicho no está de acuerdo, ya que esta central nuclear está a unos 40 kilómetros de distancia de Vitoria y muy cerca de municipios alaveses.

"Respetamos las decisiones del órgano ambiental actuante, pero creemos que por la ubicación de Garoña Euskadi hubiera tenido que tener conocimiento y voz en las cuestiones previas", ha matizado la consejera, quien ha dicho que va a "exigir" la documentación para valorar la situación.

Oregi ha insistido en que el Gobierno Vasco ha manifestado siempre su posición a favor del cierre de esa central nuclear de forma "definitiva y total".

La Diputación alavesa ha enviado por su parte sendas cartas a los ministros de Industria y de Medio Ambiente tras constatar que el proyecto para ese almacén ha superado la declaración de impacto ambiental y no se ha contado tampoco con la opinión de este territorio.

