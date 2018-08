Fisioterapeutas alertan de la aparición de enfermedades 'tecnológicas'

Sociedad

04/11/2015

El abuso del uso de tablets o móviles ha provocado la proliferación de dolencias como la fatiga visual o patologías en dedos, muñecas o cuello.

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas Del País Vasco (COFPV) ha alertado hoy de la aparición de nuevas enfermedades "tecnológicas" derivadas del abuso del uso de los dispositivos móviles, que van desde la fatiga visual hasta dolencias en dedos, muñecas y cuello. Con el fin de evitar aún más su proliferación, los colegios de Euskadi, Madrid, Cataluña y Navarra han lanzado un vídeo en el que facilitan 12 consejos para el correcto uso de estos dispositivos.

Según explican estos profesionales en una nota, el "uso continuado de smartphones, tablets y dispositivos móviles en general", pueden generar este nuevo tipo de enfermedades que van "desde la fatiga visual a las derivadas de la adopción de malas posturas durante su utilización". Entre estas últimas se encuentra la conocida como "Text Neck" o "cuello de texto", que produce dolor en esta parte del cuerpo por posturas incorrectas prolongadas . Para evitarlo, los fisioterapeutas recomiendan "colocar el dispositivo sobre una superficie plana y a una altura que permita tener el cuello recto".

Uso del ratón y el Whatsup

Chatear con el móvil o jugar a los videojuegos puede provocar dolencias en los pulgares. El Colegio de Fisioterapeutas cita la tenosinovitis, una inflamación del

tendón y de la membrana sinovial que lo recubre por el uso excesivo del Whatsup y que puede provocar dolor en el dedo pulgar o incluso dolencias en otras partes de cuerpo. Así, los fisioterapeutas aconsejan "utilizar métodos alternativos de escritura, como las nota de voz, cuando los notemos fatigados" y tratar desde el inicio las dolencias en dedos para que no se conviertan en crónicas.



Por otro lado, estos profesionales hacen hincapié en la necesidad de realizar "ejercicios de elongación de los músculos flexores y extensores no solo de los dedos, sino también de la muñeca", cuando ésta se vea sometida al uso repetido y prolongado del ratón. En este sentido, para evitar patologías de muñeca derivadas del uso del ordenador, aconsejan utilizar una almohadilla que permita apoyarla. También, recomiendan apoyar los antebrazos tanto cuando se escriba en el teclado, como cuando se use ratón, e inciden en la importancia de situar ambos dispositivos en un nivel inferior a la altura del cuello.

Vídeo de la campaña '12 meses, 12 consejos de Salud" del consejo de fisioterapeutas: