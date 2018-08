Sociedad

La Audiencia Nacional avala la medalla policial concedida a la Virgen

AGENCIAS | REDACCIÓN

18/11/2015

El Ministerio del Interior concedió la medalla de oro al mérito policial a la Virgen desatando la polémica.

La Audiencia Nacional ha avalado la concesión de la medalla de oro al mérito policial, máxima distinción del cuerpo, a Nuestra Señora María Santísima del Amor, al entender que el destinatario real del galardón no es la virgen si no la Cofradía de Jesús el Rico de Málaga, vinculada a la Policía Nacional.

Por tres votos a favor y dos en contra, los magistrados de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso han rechazado el recurso que presentó la asociación Europa Laica contra la orden de 3 de febrero de 2014 del Ministerio del Interior por la que se concedió la medalla.

La asociación recurrió esta resolución defendiendo la tesis de que se había concedido una distinción a una figura religiosa que no es persona ni, por tanto, tiene entidad jurídica, pero los tres jueces entienden, en la línea de la Abogacía del Estado, que en realidad se entrega a la cofradía, que sí la tiene.

Los magistrados no ven en este caso irracionalidad o arbitrariedad de la administración porque se trata de una función de "recompensa frente acciones dignas de emulación, acciones no determinables de forma apriorística y no es, en principio, revisable el ejercicio de tal potestad, salvo que se vulneren algunos de los elementos fiscalizables en toda potestad discrecional".

Frente a la tesis de la mayoría, los dos magistrados restantes de la sala firman un voto particular al entender que se tenía que haber anulado esta condecoración.

El voto particular recuerda que estas recompensas en principio se dirigen directamente a miembros y funcionarios del cuerpo de Policía y sólo excepcionalmente se concede a otras personas físicas o jurídicas o incluso entes sin personalidad.

El voto particular destaca que para conceder esta medalla se requieren actos como fallecer en acto de servicio, padecer mutilaciones o algún servicio de trascendental importancia que redunde en prestigio de la Policía.