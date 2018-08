Sociedad

Donostia / San Sebastián

Munilla y los musulmanes coinciden en que el terrorismo no es religión

AGENCIAS | REDACCIÓN

28/11/2015

Además, han defendido que los musulmanes son gente de paz. Así se han manifestado en la inauguración oficial del nuevo centro cultural islámico de Donostia.

El obispo de Donostia / San Sebastián, José Ignacio Munilla, y el responsable del nuevo centro cultural islámico de esta ciudad han coincidido hoy en que el terrorismo yihadista "no es religión" y han defendido que los musulmanes son "gente de paz".

Munilla ha acudido junto con el alcalde de Donostia / San Sebastián, Eneko Goia, a la inauguración oficial del nuevo centro islámico que acoge un lugar de rezo y varias dependencias en las que se impartirán clases de árabe, español y lectura del Corán.

El prelado ha agradecido la invitación y ha remarcado que hay que diferenciar entre "lo que es religión" y cuando ésta "se utiliza como excusa para otros objetivos".

"Sabemos que sois gente de paz y no nos dejaremos engañar por los terroristas", ha dicho Munilla a los musulmanes reunidos en el centro, que está operativo desde hace varios meses y en el que se dan cita unos 200 fieles para el rezo de los viernes.

Uno de los responsables del centro ha mostrado su agradecimiento a la sociedad vasca porque "no discrimina a los musulmanes", ha dicho, y porque sabe diferenciar una creencia "de los terroristas, que no tienen ni religión, ni cultura, ni procedencia". Tras los atentados de París, ha agradecido a las personas que le han acogido y que le han preguntado sobre "cómo encaja el terrorismo" o "qué es el Ejército Islámico", al que "no respeta para nada", ha reconocido.

Por otra parte, ha reivindicado el carácter "abierto" del nuevo espacio de reunión que "refleja la voluntad de convivir" entre los diferentes colectivos que integran el tejido social de Donostia / San Sebastián.

En este centro donde el 80 % de sus actividades serán relacionadas con la cultura y solo el 10 % se dedicarán al culto.