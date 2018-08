Vicomtech-IK4, premio 'Quality Innovation of the year 2015'

Sociedad

10/12/2015

Vicomtech-IK4 ha sido galardonado con el premio Quality Innovation of the year 2015 de Euskadi en la categoría de Innovación en el sector social y sanitario. El proyecto ganador consiste en un sistema innovador basado en imagen para diseñar prótesis personalizadas para pacientes con riesgo de ruptura de aneurisma de aorta.

Los premios Quality Innovation of the year son organizados por Excellence Finland, la organización que promueve la excelencia y la innovación en Finlandia, uno de los países con mayor impulso a la innovación y calidad.

Los Quality Innovation of the year reconocen cada año a organizaciones o personas que desarrollen innovaciones basadas principalmente en las necesidades del cliente. El objetivo es ayudar a incrementar la competitividad de las organizaciones participantes así como estimular el surgimiento y desarrollo de innovaciones de producto, de proceso, organizativas, etc.

Esta competición consta de dos fases, una local y otra internacional. Vicomtech-IK4 ha sido galardonado en su categoría en el ámbito de Euskadi, por lo que el siguiente paso es pasar al nivel internacional.

Proyecto premiado

El aneurisma de aorta consiste en una dilatación y debilitamiento progresivo de las paredes de la aorta, la arteria más importante, ya que es la que distribuye sangre proveniente del corazón al resto del cuerpo humano. De hecho, la ruptura de la pared vascular provoca el fallecimiento del paciente en el 85 % de los casos.

La reparación endovascular del aneurisma es una técnica mínimamente invasiva que consiste en la introducción de una endoprótesis por la arteria femoral que se fija en los puntos adecuados de la arteria, aislando la pared del aneurisma de la circulación sanguínea y previniendo su ruptura. El éxito de la técnica depende en gran medida de un dimensionamiento adecuado de esta endoprótesis, que permite minimizar posibles problemas durante y tras la intervención.

El software desarrollado permite dimensionar adecuadamente la endoprótesis, a partir de las imágenes de escáner del paciente, que permiten obtener modelos 3D de las estructuras vasculares y tomar las medidas necesarias con gran precisión y agilidad, aumentando la seguridad y eficiencia en el proceso. El software permite además el diseño de prótesis personalizadas en caso de difícil fijación en anatomías complejas.